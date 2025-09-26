البابا تواضروس: الكنيسة تولي اهتماما خاصا بتنمية الشباب

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج الدفعة الأولى من فصل اللغة الألمانية ضمن برنامج اللغات الصيفي التابع للمكتب البابوي للمشروعات، بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة والمدرسة الألمانية لراهبات القديس شارل بوروميه بباب اللوق.

وفي كلمته، خلال الحفل الذي احتضنه المقر البابوي بالقاهرة، أعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادته بإدراج اللغة الألمانية في البرنامج هذا العام، مثمنًا التعاون المثمر بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وسفارة النمسا والمدرسة الألمانية. وأكد أن تعلم لغة جديدة يمثل نافذة تطل على المستقبل ويمنح الشباب آفاقًا أوسع للتواصل والانفتاح على العالم، مشددًا على اهتمام الكنيسة بتنمية الشباب روحيًا واجتماعيًا معًا.

كما أعرب ممثلو السفارة النمساوية والمدرسة الألمانية عن شكرهم وتقديرهم لقداسة البابا والمكتب البابوي للمشروعات، مؤكدين على أن التجربة لم تقتصر على تعليم اللغة فحسب، بل أسهمت أيضًا في تنمية المهارات الاجتماعية والشخصية، وأن اللغات تبني جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب.

واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات على الطلاب والتقاط صورة تذكارية جماعية لهم مع قداسة البابا.

البابا تواضروس: ما يحدث في غزة يتنافى مع القيمة الإنسانية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، وفد لجنة الشؤون الثقافية في البرلمان الدنماركي، وذلك ضمن زيارتهم الحالية لمصر.

أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة مصر وحرصهم على تعزيز العلاقات الثقافية مع الحكومة والمجتمع المصري، مشيرين إلى أن التاريخ القبطي جزءًا أصيلًا من حضارة مصر.

ومن جهته قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني عرضًا موجزًا عن التاريخ المصري وطبقات الحضارة السبع (الفرعونية، القبطية، الإسلامية، العربية، الإفريقية، المتوسطية، اليونانية الرومانية) لافتًا إلى أن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين ومصدر للاعتدال وروح العبادة، وأن المصريين جميعًا متدينون ويعيشون في انسجام.

وأوضح قداسة البابا تواضروس أن العلاقات في مصر تقوم على المحبة الفاعلة، مشيرًا إلى الروابط الطيبة هي التي تجمع الكنيسة القبطية بالرئيس السيسي والحكومة والأزهر الشريف وكافة الطوائف المسيحية داخل مصر وخارجها، وأن للكنيسة دورًا روحيًا وآخر مجتمعيًا لخدمة المواطنين.

وعن القضية الفلسطينية، شدد قداسته على أن «السلام بين مصر وإسرائيل مستمر منذ أكثر من خمسين عامًا، لكن ما يحدث في غزة لا ينسجم مع الإنسانية ولا يمكن قبوله»، معربًا عن ثقته بأن «الحروب ستنتهي وأن مستقبل الشرق الأوسط سيكون أفضل».

واختتم بقوله: “إن الكنيسة القبطية كنيسة تقليدية متجددة تواصل رسالتها الروحية والمجتمعية بروح منفتحة على التطوير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.