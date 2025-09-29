البابا تواضروس: التنمية تحتاج إلى قادة أقوياء وثلاث ثقافات راسخة لتحقيق التقدم

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب وجود قادة أقوياء يمتلكون رؤية واضحة، إلى جانب ترسيخ ثلاث ثقافات أساسية في المجتمع.

وأوضح خلال ندوة نظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية COPTICAD بالمقر البابوي بالقاهرة، أن هذه الثقافات تشمل ثقافة احترام القانون، وثقافة العمل والإنتاج، وثقافة تقبل الآخر والتعاون، مشيرًا إلى أن غياب هذه الأسس يعيق أي جهود تنموية مهما كانت الإمكانيات.

وأضاف أن بناء المجتمعات لا يقوم فقط على الموارد، بل على الإنسان الواعي والمثقف القادر على المشاركة الإيجابية في مسيرة التقدم.

التنمية المستدامة

وجاءت الندوة تحت عنوان "الكنيسة والشراكة في التنمية المستدامة: الفرص والتحديات"، بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة والخدام والخادمات، إلى جانب خبراء في مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية من إيبارشيات وكنائس ومؤسسات أهلية مسيحية ووطنية متنوعة.

وأوضح البابا تواضروس في كلمته أن الكنيسة تؤدي وظيفتين أساسيتين، الأولى روحية داخلها، والثانية اجتماعية موجهة إلى المجتمع، مؤكدًا أن كليهما يلتقي في خدمة وصيانة الوطن. كما أشار إلى أن تنمية قدرات الكوادر القيادية تمثل واجبًا محوريًا، نظرًا للدور الحاسم للقيادة في إنجاح مشروعات التنمية والشراكة.

وأضاف البابا تواضروس أن ثقافة التطوع ضرورية لدعم الخدمات المتنوعة، بينما تمثل ثقافة التبرع عنصرًا محوريًا لتمويل المشروعات التعليمية والتنموية، في حين تأتي ثقافة التضرع، أي الصلاة، لتعضيد كل خطوات العمل التنموي بالبعد الروحي.

مناقشة سبل توسيع شراكة الكنيسة مع المؤسسات الأهلية

وتعد هذه الندوة جزءًا من فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس معهد COPTICAD عام 2015، حيث استهدفت مناقشة سبل توسيع شراكة الكنيسة مع المؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص ورجال الأعمال، والهيئات الحكومية المعنية، فضلًا عن مؤسسات التنمية الدولية والجهات البحثية، مع بحث التحديات العملية التي تواجه هذه الشراكات.

وتبادل المشاركون في الندوة خبراتهم حول نماذج ناجحة للتعاون مع مختلف الأطراف، وأبرزوا التحديات التي تعترض العمل الميداني، فيما خرجت الجلسات بعدد من التوصيات العملية التي ركزت على تطوير الشراكة التنموية على المستويين الوطني والمجتمعي.

واختتم البابا تواضروس كلمته بالآية الكتابية: *"وَأَمَّا أَنْتَ فَاصْحُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. احْتَمِلِ الْمَشَقَّاتِ. اعْمَلْ عَمَلَ الْمُبَشِّرِ. تَمِّمْ خِدْمَتَكَ"* (٢تي ٤: ٥).

