صبية يرشقون مدرسة ثانوى بالحجارة في الباجور أثناء زيارة رئيس الوزراء للمنوفية (فيديو)

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الصبية وهم يقومون برشق مدرسة الباجور الثانوية المشتركة بالحجارة، بالتزامن مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة المنوفية.

أحد المارة يوثق الفيديو

ووفقًا لما وثقه أحد المارة بالفيديو، ظهر الصبية وهم يلقون الحجارة بشكل عشوائي تجاه المدرسة دون سبب واضح، قبل أن يلوذوا بالفرار فور انتباههم إلى أن الواقعة يتم تصويرها.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة ضبط المتورطين ومحاسبتهم حفاظًا على هيبة المؤسسات التعليمية ومنع تكرار مثل هذه الأفعال.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.