صبية يرشقون مدرسة ثانوى بالحجارة في الباجور أثناء زيارة رئيس الوزراء للمنوفية (فيديو)

صبية يرشقون مدرسة
صبية يرشقون مدرسة ثانوى بالحجارة في الباجور

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر مجموعة من الصبية وهم يقومون برشق مدرسة الباجور الثانوية المشتركة بالحجارة، بالتزامن مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة المنوفية.

أحد المارة يوثق الفيديو

ووفقًا لما وثقه أحد المارة بالفيديو، ظهر الصبية وهم يلقون الحجارة بشكل عشوائي تجاه المدرسة دون سبب واضح، قبل أن يلوذوا بالفرار فور انتباههم إلى أن الواقعة يتم تصويرها.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة ضبط المتورطين ومحاسبتهم حفاظًا على هيبة المؤسسات التعليمية ومنع تكرار مثل هذه الأفعال.
 

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة المنوفية الباجور المدرسة الثانوية بالباجور حوادث المنوفية

