استبعاد مديرة مدرسة ببركة السبع بسبب الدعاية الانتخابية داخل الفصول

قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه تقرر استبعاد مديرة إحدى المدارس بقرية "أبو مشهور" التابعة لمركز بركة السبع، وإحالتها للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وذلك على خلفية واقعة استغلال الطلاب في الظهور بدعاية انتخابية لأحد المرشحين المحتملين في الانتخابات البرلمانية 2025.

تداول صور الدعاية الانتخابية

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا لكراريس مدرسية مطبوع عليها صور أحد المرشحين المحتملين، ظهرت في حوزة الطلاب داخل المدرسة، حيث تم تصويرهم وهم يحملون هذه الأدوات المدرسية.

وأثار تداول الصور حالة من الاستياء والغضب بين أهالي المنوفية، الذين اعتبروا أن السماح باستخدام الأطفال داخل المدارس في الدعاية الانتخابية يُعد مخالفة صريحة للقانون وتجاوزًا غير مقبول داخل المؤسسات التعليمية.



