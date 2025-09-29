الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استبعاد مديرة مدرسة ببركة السبع بسبب الدعاية الانتخابية داخل الفصول

استبعاد مديرة مدرسة
استبعاد مديرة مدرسة ببركة السبع بسبب دعاية انتخابية، فيتو

 قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه تقرر استبعاد مديرة إحدى المدارس بقرية "أبو مشهور" التابعة لمركز بركة السبع، وإحالتها للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وذلك على خلفية واقعة استغلال الطلاب في الظهور بدعاية انتخابية لأحد المرشحين المحتملين في الانتخابات البرلمانية 2025.

 

تداول صور الدعاية الانتخابية 

 وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا لكراريس مدرسية مطبوع عليها صور أحد المرشحين المحتملين، ظهرت في حوزة الطلاب داخل المدرسة، حيث تم تصويرهم وهم يحملون هذه الأدوات المدرسية.

 

وأثار تداول الصور حالة من الاستياء والغضب بين أهالي المنوفية، الذين اعتبروا أن السماح باستخدام الأطفال داخل المدارس في الدعاية الانتخابية يُعد مخالفة صريحة للقانون وتجاوزًا غير مقبول داخل المؤسسات التعليمية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات البرلمانية الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية إدارة بركة السبع التعليمية الإنتخابات البرلمانية 2025

مواد متعلقة

تعليم المنوفية تبدأ تدريب طلاب الابتدائي على عبور الطريق حفاظًا على أرواحهم

محافظ المنوفية يكرم 3 طلاب لأمانتهم بعد عثورهم على مبلغ مالي كبير

صحة المنوفية تكشف الحالة الصحية لـ 12 فتاة بعد إصابتهن فى انقلاب ميكروباص

إصابة 12 فتاة في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسكندرية – السادات" الصحراوي بالمنوفية

بعد"أنت فلاح من المنوفية"، غضب أهالي شبرا بلولة بمنوف بعد التهكم على اسمها

الأمن يفحص فيديو "زومبي المنوفية"

انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)

ضبط 34 طن زيت طعام وأرز مجهول المصدر بالمنوفية

الأكثر قراءة

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بعد إصدار الإنذار الأحمر، خبير موارد مائية يكشف تأثير فيضان السودان على مصر

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

ضبط 5 سيدات و3 رجال داخل نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالتجمع

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads