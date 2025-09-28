الأحد 28 سبتمبر 2025
محافظات

صحة المنوفية تكشف الحالة الصحية لـ 12 فتاة بعد إصابتهن فى انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات لـ فيتو  أن حالة الفتيات المصابات فى انقلاب ميكروباص بطريق السادات الإسكندرية مطمئنة، وما زلن يتلقين الإسعافات الأولية داخل مستشفى السادات حتى الآن.

إصابة 12 فتاة فى انقلاب ميكروباص بالمنوفية

شهد طريق "الإسكندرية – السادات" الصحراوي في نطاق محافظة المنوفية حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الفتيات، ما أسفر عن إصابة 12 فتاة بإصابات متفرقة.

 

جرى نقل المصابات على الفور إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

 

وكان اللواء مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد باستقبال المستشفى لـ12 حالة من الفتيات مصابات جراء الحادث.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
 

