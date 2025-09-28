محافظ المنوفية يكرم 3 طلاب لأمانتهم بعد عثورهم على مبلغ مالي كبير

كرم صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ثلاثة طلاب بمدرسة عبد العظيم السيد صالح الابتدائية بساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، وذلك بعد عثورهم على مبلغ مالي كبير وتسليمه للجهات الأمنية، ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في التحلي بالقيم الأخلاقية والصدق والأمانة.

جاء التكريم بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، وطارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

شهادات تقدير ومكافآت مالية

وقام المحافظ بمنح الطلاب شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لموقفهم النبيل، مؤكدًا أن ما قاموا به يمثل نموذجًا مشرفًا يُحتذى به بين النشء والشباب، ورسالة واضحة بأن القيم الراسخة من صدق وأمانة يجب أن تُغرس في وجدان الأجيال القادمة لبناء إنسان سوي وداعم لاستقرار المجتمع.

وأشار "أبو ليمون" إلى حرصه الدائم على تكريم النماذج المضيئة في مختلف المجالات العلمية والسلوكية والأخلاقية، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلاب ومعلميهم على حسن تربيتهم وتنشئتهم على هذه القيم النبيلة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الكريمة من محافظ المنوفية، مؤكدين أن هذا التكريم سيظل دافعًا لهم ولزملائهم على التمسك بالأمانة والتحلي بالأخلاق في سبيل خدمة المجتمع ورفعته.

