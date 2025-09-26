انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بالمنوفية (صور)

انقلبت سيارة نقل ثقيل من على الطريق الإقليمي في نطاق قرية أبو سنيطة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، دون وقوع وفيات.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من العميد حسن نشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى الطريق الإقليمي بنطاق قرية أبو سنيطة التابعة لدائرة المركز دون وقوع وفيات وتم التعامل مع الإصابات.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

