تعليم المنوفية تبدأ تدريب طلاب الابتدائي على عبور الطريق حفاظًا على أرواحهم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن بدء تنفيذ برنامج تدريبي لتلاميذ المرحلة الابتدائية حول كيفية عبور الطريق بشكل آمن، وذلك أثناء ذهابهم إلى المدارس أو عودتهم إلى منازلهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بقواعد السلامة المرورية وحمايتهم من الحوادث.

مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة مسرعة بالمنوفية

وتأتي هذه الخطوة عقب مصرع أحد التلاميذ الأسبوع الماضي أسفل عجلات سيارة مسرعة أثناء عبوره للطريق، وهو ما دفع المديرية إلى تكثيف جهودها مع انطلاق العام الدراسي الجديد لضمان توفير بيئة أكثر أمانًا للطلاب.

وفي سياق متصل، كانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية قد بدأت الأسبوع الماضي حملة تفتيشية موسعة داخل مدارس خمس إدارات تعليمية للتأكد من خلو الطلاب من أي أسلحة بيضاء أو أدوات حادة، وذلك على خلفية واقعة مؤسفة شهدتها إحدى مدارس الثانوية العامة بمركز بركة السبع بعد قيام طالب بطعن زميله.

وأكدت المديرية استمرار تلك الحملات خلال الأسابيع المقبلة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

