بعد"أنت فلاح من المنوفية"، غضب أهالي شبرا بلولة بمنوف بعد التهكم على اسمها

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية شبرا بلولة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتهكم على اسم القرية بطريقة اعتبرها الأهالي مسيئة ومهينة لهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد شباب القرية ويدعى يسري، بالإمساك بكلب ضال هاجم نحو 5 أطفال وتسبب في إصابتهم، حيث أكد الأهالي أن الكلب كان يشكل خطرًا كبيرًا على الصغار، وقد تم تصوير لحظة السيطرة على الكلب بعد ضربه.

وعقب تصوير الواقعة بالفيديو، خرج شخص آخر عبر صفحته الشخصية منتقدًا طريقة التعامل مع الكلب وضربه، ورغم أنه محق فى الانتقاد إلا أن الملفت في حديثه أنه قال نصًا: "قرية اسمها شبرا بلول مش على الخريطة أصلًا.. بيعرنا في العالم كله"، وهو ما أثار استياء وغضب أبناء القرية الذين اعتبروا تصريحاته تحمل إساءة مباشرة لهم ولقريتهم.

وبعد ضبط الشاب بتهمة الاعتداء على الكلب وضربه، طالب أهالي القرية وزارة الداخلية بسرعة توقيف الشخص الظاهر في الفيديو والتحقيق معه، مؤكدين أن كرامة القرية وأهلها لا يجوز أن تكون مادة للتهكم أو السخرية.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من تداول فيديو آخر أثار الجدل، تضمن مشادة بين شخصين، ظهر فيه أحدهم وهو يوجه حديثه لليوتيوبر قائلًا: "أنت فلاح من المنوفية وجاي تخبطني"، قبل أن تصدر وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أن المشادة كانت بسبب خلاف على أولوية المرور، وحرر كلا الطرفين محضرًا بالواقعة.

