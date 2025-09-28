الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 12 فتاة في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسكندرية – السادات" الصحراوي بالمنوفية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد طريق "الإسكندرية – السادات" الصحراوي في نطاق محافظة المنوفية حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الفتيات، ما أسفر عن إصابة 12 فتاة بإصابات متفرقة.

نقل المصابات الى مستشفى السادات

جرى نقل المصابات على الفور إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وكان اللواء مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد باستقبال المستشفى لـ12 حالة من الفتيات مصابات جراء الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

