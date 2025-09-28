إصابة 12 فتاة في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسكندرية – السادات" الصحراوي بالمنوفية

شهد طريق "الإسكندرية – السادات" الصحراوي في نطاق محافظة المنوفية حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الفتيات، ما أسفر عن إصابة 12 فتاة بإصابات متفرقة.

نقل المصابات الى مستشفى السادات

جرى نقل المصابات على الفور إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وكان اللواء مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد باستقبال المستشفى لـ12 حالة من الفتيات مصابات جراء الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

