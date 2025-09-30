محافظ الوادي الجديد يتفقد عددا من المشروعات استعدادًا لافتتاحها في العيد القومي

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية تضمنت عددا من المؤسسات الخدمية بواحة الخارجة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المزمع افتتاحها خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

تضمنت جولةٍ المحافظ؛ الوحدة الاقتصادية المركزية للمعدات الثقيلة بمدينة الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز؛ وذلك للوقوف على سير العمل داخل الوحدة وخطط التشغيل الجارية.

ووجّه محافظ الوادي الجديد بالصيانة الدورية للمعدات الثقيلة الموجودة والتأكد من كفاءة عملها، وتدريب العاملين على التعامل معها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لبعض السيارات والمعدات؛ لتعظيم الاستفادة منها.

كما أكد على سرعة تشغيل ورشة غسيل السيارات بالوحدة.

إنشاء المجمع الحرفي بالمنطقة الصناعية بالخارجة

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات المزمع افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط ) بالمنطقة الصناعية بالخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يأتي في إطار برتوكول التعاون الموقع مع هيئة تنمية الصعيد، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات واللاند سكيب وتوصيل الصرف الصحي للمصنع، وتوفير المعدات والماكينات اللازمة للإنتاج، مثمنًا جهود التعاون بين المحافظة والهيئة؛ لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.

