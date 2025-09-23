4 تكليفات من محافظ الوادي الجديد خلال متابعة موقف ملفات التقنين والتصالح

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتحرير محاضر جنائية للمتعدين المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، وإدراجهم ضمن موجة الإزالة.

جاء ذلك خلال عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر مستجدات ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.

حيث استعرض محافظ الوادي الجديد، موقف الملفات المسجلة على منظومة التقنين، ومعدلات تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة ضمن الموجة 27 من الإزالات موجهّا بما يلي:

◾تحرير محاضر جنائية للمتعدين المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، وإدراجهم ضمن موجة الإزالة.

◾توجيه إنذارات لحالات التعدي المأهولة بالسكان، يتم بعدها قطع المرافق عن المتعدي وإيقاف صرف المقررات التموينية والأسمدة المدعمة.

◾ سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخلفات البناء الموجودة بالمراكز التكنولوجية

◾إصدار قرار بتسعير إيجار أراضي الخفية للمساحات المنزرعة خارج المساحة المؤجرة بالفعل، بما لا يتعدى 750 جنيهًا للمساحات الأقل من فدان ويزيد وفقًا لزيادة المساحة.

