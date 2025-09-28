الزملوط يصدر 11 قرارا خدميا خلال مجلس تنفيذي الوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، واللواء علاء دبوس مساعد مدير أمن الوادي الجديد، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتهنئة أهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تتزامن مع العيد القومي الـ ٦٦ للمحافظة، موجهًا بالاستعداد الكامل والجاهزية للاحتفال بهذه المناسبة بفعاليات بكافة المراكز.

وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ 11 قرارًا خدمًيا حسب بيان المحافظة، تمثلت في:

1- الاستعداد لاحتفالات العيد القومي الـ٦٦ من خلال إعداد خطة لافتتاح عدد من المشروعات بالمراكز، وتنفيذ فعاليات فنية تعكس تراث المحافظة وهويتها المجتمعية.

2- دراسة استغلال إحدى المباني الحكومية بعد إخلائها ونقل مقرها إلى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ لإنشاء مركز متخصص لعلاج الإدمان.

3- إعداد مخطط لتقسيم وطرح أرض البحوث بالخارجة؛ لإقامة مجتمع سكني جديد، ودراسة طرح الأراضي المتميزة بالمراكز لإنشاء وحدات سكنية وتجارية استثمارية، بالتنسيق مع المراكز ومديرية الإسكان.

4- استعراض الموقف التنفيذي لمركز التأهيل بالداخلة، ومتابعة جاهزية مستشفى الداخلة الجديد، تمهيدًا للتشغيل.

5- تخصيص قطعة أرض بالفرافرة لتقسيمها إلى قطع سكنية مخصصة للشباب على أن تكون بالقرب من أقرب قرية للمركز، دعمًا لمطالب شباب المركز.

6- تكثيف التوعية بخطورة الإدمان عبر عقد ندوات موسعة تستهدف طلاب المدارس والجامعة والمساجد، بالتنسيق بين الصحة والأوقاف والتربية والتعليم.

7- سرعة استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية العوينة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ إجراءات عاجلة لتغطية غرف الصرف المفتوحة.

8- التنسيق مع مديرية الصحة لإعداد مخطط غذائي متكامل يضمن توفير وجبة مدرسية أكثر فائدة صحية وغذائية للطلاب، لخفض معدلات الأنيميا لدى الأطفال.

9- بحث التعاقد مع طبيب استشاري لمناظرة حالات القومسيون الطبي بالفرافرة؛ تخفيفًا من مشقة الانتقال لمركز الداخلة.

10- سرعة الانتهاء من إجراءات استلام محطات مياه الشرب التابعة لمبادرة حياة كريمة بمركز الفرافرة، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

11- متابعة تنفيذ مبادرة الطاقة الشمسية بالفرافرة، والتي تبدأ بتوصيل الكهرباء لمنازل العاملين بالقطاعات الحكومية كمرحلة أولى بدون فوائد، على أن يتم التوسع لتشمل المواطنين تباعًا.

