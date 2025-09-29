قطع المرافق ووقف صرف التموين عن المتعدين على أراضي الدولة بالوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بقطع المرافق ووقف صرف المقررات التموينية والأسمدة المدعمة عن المتعدين على أراضي الدولة في حالات التعدي المأهولة بالسكان بعد توجيه إنذارات لهم.



أكد الزملوط، خلال اجتماع مع رؤساء المراكز الإدارية، اليوم الأثنين، لمتابعة موقف الملفات المسجلة على منظومة التقنين، ومعدلات تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة ضمن الموجة 27 من الإزالات تحرير محاضر جنائية للمتعدين المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، وإدراجهم ضمن موجة الإزالة.



وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه جرى تكليف رؤساء المراكز الإدارية الخمسة بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء الموجودة بالمراكز التكنولوجية وإصدار قرار بتسعير إيجار أراضي الخفية للمساحات المنزرعة خارج المساحة المؤجرة بالفعل، بما لا يتعدى 750 جنيهًا للمساحات الأقل من فدان ويزيد وفقًا لزيادة المساحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.