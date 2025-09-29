الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطع المرافق ووقف صرف التموين عن المتعدين على أراضي الدولة بالوادي الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بقطع المرافق ووقف صرف المقررات التموينية والأسمدة المدعمة عن المتعدين على أراضي الدولة في حالات التعدي المأهولة بالسكان بعد توجيه إنذارات لهم. 


أكد الزملوط، خلال اجتماع مع رؤساء المراكز الإدارية، اليوم الأثنين، لمتابعة موقف الملفات المسجلة على منظومة التقنين، ومعدلات تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة ضمن الموجة 27 من الإزالات تحرير محاضر جنائية للمتعدين المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، وإدراجهم ضمن موجة الإزالة.


وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه جرى تكليف رؤساء المراكز الإدارية الخمسة بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء الموجودة بالمراكز التكنولوجية وإصدار قرار بتسعير إيجار أراضي الخفية للمساحات المنزرعة خارج المساحة المؤجرة بالفعل، بما لا يتعدى 750 جنيهًا للمساحات الأقل من فدان ويزيد وفقًا لزيادة المساحة.

