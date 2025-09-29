تخفيضات 30% بأسعار السلع والخضر والفاكهة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن طرح سلع وخضروات وفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة 30 % عن مثيلاتها بالسوق الخارجي في منافذ ثابتة ومتحركة بمركز الداخلة وقراه.

تفاصيل الأسعار

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إن المركز طرح مجموعة من السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي، فجاءت أسعار الطماطم عند 20 جنيهًا للكيلو، والبطاطس عند 10 جنيهات، والفلفل الرومي عند 20 جنيهًا، كما شملت القائمة الفلفل الحار (شطة) بـ 15 جنيهًا، والباذنجان بـ 12.5 جنيهًا، والبصل بـ 15 جنيهًا، بينما بلغ سعر الخيار 17.5 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأكد ياسر، أنه فيما يتعلق بالفاكهة، أوضحت الوحدة المحلية أن الأسعار جاءت متنوعة لتلبية مختلف احتياجات المواطنين. فبلغ سعر البطاطا 10 جنيهات، والعنب 25 جنيهًا، والجوافة 25 جنيهًا، والتين 40 جنيهًا. كما طُرح التفاح بسعر 55 جنيهًا، فيما سُعرت المانجو (زبدية) بـ 50 جنيهًا، وهو ما يضمن تنوعًا يلائم قدرات شرائح مختلفة من الأسر.

دعم الأسر وتخفيف الأعباء

أضاف رئيس مركز الداخلة، أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان توفير الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة مقارنة بارتفاع الأسعار في الأسواق الخارجية، كما شدد على أن جودة السلع المعروضة مطابقة للمواصفات، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان انتظام العمل وتلبية احتياجات المواطنين.

حملات النظافة وتحسين البيئة

لفت رئيس مركز الداخلة، أنه لم تقتصر جهود الوحدة المحلية على توفير السلع فقط، بل امتدت إلى تحسين المظهر الحضاري لمدينة الداخلة وقرى المركز. ففي مدينة موط، نفذت فرق النظافة حملات مكثفة بحي غرب موط، شملت رفع القمامة والمخلفات الزراعية والصلبة ونقلها للأماكن المخصصة، فضلًا عن أعمال الكنس المستمرة.

كما جرى تنفيذ حملة لتحسين بيئة حي الجناين تضمنت إزالة النباتات العشوائية والحشائش وقص الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء، إضافة إلى ترميم وتركيب البلدورات على جانبي الطريق الدائري لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز الشكل الجمالي.

منافذ أخرى بالقرى

وأشار إلى أنه في القرى التابعة، واصلت الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب طرح السلع والخضر والفاكهة بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات. أما في قرية الراشدة، فقد جرى رفع الإشغالات من الشوارع لتسهيل مرور السيارات والمواطنين، وفي قرى أسمنت، شملت الجهود رفع القمامة من المقالب الفرعية ونقلها إلى المقلب العمومي حفاظًا على بيئة نظيفة وصحية.

