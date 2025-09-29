تدابير مكثفة لمنع زحف الرمال على طريق الخارجة - أسيوط بالوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال تثبيت الرمال المتحركة بطريق الخارجة - أسيوط، يرافقهما جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، بتثبيت زحف الرمال على الطريق من خلال وضع طبقة من الطفلة بمناطق الرمال المتحركة، وعمل سياج شجري بداخل منطقة الغرود لوقف حركة الرمال، وإنشاء طريق خدمات لنقل الرمال المتراكمة بصفة دورية؛ لضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

زحف الرمال على الطريق

وتَواصَل الوادي الجديد، التنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية وشركات المعدات لضمان تواجد ورديات تغطي فترات الذروة الجوية، مع تعزيز الإرشادات التحذيرية المؤقتة خلال فترات العمل على إزالة الرمال.

كما يُجرى التواصل مع قائدي المركبات عبر صفحات رسمية ولوحات على الطريق لإبلاغهم بمناطق الأعمال وتحويلات السير إن لزم، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ويحدّ من أي تأثيرات على حركة المرور على طريق الخارجة - أسيوط.

وتتجه المحافظة إلى حزمة إجراءات استباقية تَحدُّ من تراكم الكثبان الرملية مستقبلًا، تشمل دراسة مواقع لوضع حواجز رياح نباتية ومادية، وتحديث خرائط النقاط الأكثر تعرّضًا للزحف على طريق الخارجة - أسيوط.

ويستهدف هذا التوجّه تقليل تكرار أعمال إزالة الرمال، وتثبيت انسيابية حركة المرور، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق في المواسم التي تنشط فيها الرياح المثيرة للرمال.تُعدّ منطقة النقب على طريق الخارجة - أسيوط من أكثر نقاط الطريق حساسية لتشكّل الكثبان الرملية وزحفها؛ إذ تشير تقارير صحفية سابقة إلى وقوع النقب قرب الكيلو 70 من الطريق، مع تأثيرات رياح تتسبب في تراكم الرمال وتعطيل السير، وهو ما استدعى عبر السنوات حلولًا هندسية ومسارات بديلة للحد من المخاطر.

وتوضح دراسات علمية أن أطراف واحات الصحراء الغربية والجانب الغربي لوادي النيل يتعرضان تاريخيًا لزحف الرمال على التجمعات العمرانية والطرق، ما يستلزم برامج صيانة وتدخلات مستمرة.كما تواصل المحافظة في السنوات الأخيرة مبادرات للتعامل مع الكثبان الرملية عبر التثبيت والزراعة وتقنيات الري الحديثة، بوصفها حلولًا مكمّلة لأعمال إزالة الرمال الدورية على الطرق.

