وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وأبرز القرارات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حدادًا على روح الدكتور ياسر صقر رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية ورئيس جامعة حلوان الأسبق، الذي وافته المنية، مقدمًا خالص العزاء لأسرته والمجتمع الأكاديمي.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد عزب لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، متمنين له دوام التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

وتقدم الدكتور أيمن عاشور بخالص التهاني إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والطلاب الجُدد والقدامى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا، ودوام التوفيق والسداد.

كما قدم الدكتور أيمن عاشور، التهنئة للعلماء المصريين بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المدرجين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2025، حيث تم إدراج 1106 باحثين مصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا "بالتميز في الإنتاج" للعام 2024، وكذلك إدراج 579 باحثًا مصريًا في نسخة القائمة لمجمل الإنتاج العلمي.

وقدم الوزير الشكر لرؤساء الجامعات، ومعهد إعداد القادة، والإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، على جهودهم المشتركة في تنمية وعي طلاب الجامعات والمعاهد بمخاطر الأفكار غير السوية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.

كما أشاد الدكتور أيمن عاشور بما تحقق من إنجازات على صعيد نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، حيث أظهرت النتائج تواجد مدينة القاهرة في المركز 83 من حيث الحجم ضمن أكبر 100 كتلة ابتكار عالميًا، محققة قفزة نوعية، مقارنة بنتائج المؤشر لعام 2024 التي جاءت خلاله في المركز 95، وذلك لأول مرة ضمن أكبر 100 كتلة ابتكار عالميًا.

وأشار الوزير إلى الافتتاح الرسمي للمبادرة الرئاسية "تمكين" لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، خلال الفترة من 25 - 30 أكتوبر، مع تنظيم الحفل الختامي للمبادرة في فبراير القادم. ووجه الوزير بأهمية تعاون كافة الجامعات في المشاركة في تنفيذ المبادرة، مع تقديم تقييم شامل لمدى تأهيل كافة المباني الجامعية للتعامل مع ذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تفعيل دور مراكز الجامعات للتأهيل المهني خاصة في مجالات ريادة الأعمال ومهارات الحاسب والذكاء الاصطناعي ومهارات الاتصال، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وأكد الوزير أهمية تنفيذ الجامعات خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية)، ودعم الطلاب أصحاب المواهب خلال العام الدراسي الجديد.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة تهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يُسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، حفل تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وكذلك توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران والجهات التالية: (المدرسة الدولية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا، وكلية الهندسة المعمارية بجامعة سابينزا في روما بإيطاليا، ومعهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية جامعة إيراسموس روتردام بهولندا).

وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على زيارته لمدينة جوتنبرج بالسويد، للمشاركة على رأس وفد رفيع المستوى، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين، والمعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE 2025).

كما عقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع وزيرة الدولة السويدية للتعليم والبحث العلمي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في مصر والسويد، كما التقى قيادات المؤسسة السويدية لتدويل التعليم (STINT)، لبحث آليات تدويل التعليم وتوسيع نطاق الشراكات الأكاديمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها السويدية.

ووقع الدكتور أيمن عاشور اتفاقيتين إستراتيجيتين بين بنك المعرفة المصري وكل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، خلال فعالية "الشراكة الإستراتيجية للمعرفة العربية"، كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم حول الكشاف العربي بين بنك المعرفة المصري وشركة Clarivate وشركة Mind Crafted Analytics.

وقدم الوزير الشكر لمحافظ البنك المركزي، على تقديم وتوفير البنك المركزي المصري منح تعليمية للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة "تكافل وكرامة"، والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025 وكذلك الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

كما قدم الوزير الشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم منحة الدكتور علي المصيلحي التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور جامعة القاهرة الأهلية في اليوم الأول للعام الدراسي، واطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية، وعقد اجتماعًا مع مجلس الجامعة ومؤتمرًا صحفيًا مع الإعلاميين.

وشهد الوزير فعاليات احتفالية إطلاق أول دبلوم «مصري – ياباني» لإعداد معلم أنشطة التعلم الشامل «التوكاتسو»، والذي ينفذ في جامعة عين شمس، وجامعة حلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية، وذلك اعتبارًا من العام الأكاديمي 2025 / 2026.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسي، لمناقشة محاور التعاون المستقبلية، وسبل توسيع نطاق الشراكة الثنائية من خلال زيادة برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ برامج بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم وتطوير المنح الدراسية المشتركة وبرامج التدريب قصيرة الأجل، وبحث آليات دعم وتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية، لتعزيز دورها كمركز إشعاع ثقافي وعلمي.

وشارك الدكتور أيمن عاشور في أعمال اللجنة العلمية للجينوم المرجعي المصري، بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، كما تم تنفيذ جولة تفقدية بالمركز شملت المرور على مركز التجارب ما قبل الإكلينيكية ومعمل الجينوم المرجعي ووحدة الميكروسكوب الإلكتروني.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

كما استقبل الدكتور أيمن عاشور، نائب الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، لبحث آليات دعم التعاون المصري الألماني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة البرامج المشتركة بين الجانبين.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس استمع إلى عرض قدمه خالد بسيوني مدير الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، بشأن فتح حساب مصرفي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، بهدف دمج الطلاب في المنظومة المالية الرسمية منذ مراحل مبكرة من التعليم، وتعزيز قدرتهم على الادخار والتخطيط المالي، والتمكين المالي والتعامل مع المدفوعات الإلكترونية، والاستفادة من برامج المكافآت والخدمات الرقمية المقدمة من قبل البنوك، وسهولة استلام المنح والدعم المالي، ونشر الثقافة المالية وتعزيز القدرات على اتخاذ قرارات مالية سليمة، وإعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة مشروعات تنموية وريادية، مضيفًا أن ذلك يساهم أيضًا في خفض التكاليف المرتبطة بنقل وتأمين النقد، وتعزيز الحوكمة المالية والشفافية، ودعم البنية التحتية لنقاط الدفع الإلكتروني داخل الحرم الجامعي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استمع إلى عرض قدمه الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بشأن مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية، وتضمن العرض حصاد الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية لعام 2024/2025، وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من أنشطة طلابية على مستوى الجمهورية 40,747 نشاطًا، شاركت فيها 48 جامعة مصرية، تنوعت بين المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والعلمية، والتكنولوجية، وأسر واتحادات طلابية، بالإضافة إلى أنشطة الجوالة والخدمة العامة، كما تم عرض معايير المسابقة، مقدمًا الشكر لكافة الجامعات على دعمها الكبير لتنفيذ الأنشطة الطلابية.

وتابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، للترويج الإعلامي للجامعات المصرية، عبر مختلف المنصات، من خلال إنتاج محتوى رقمي متنوع، يخاطب الفئات المستهدفة في الداخل والخارج.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، حول نتائج أعمال اختبارات القدرات للقبول بالعام الجامعي 2025/2026، وتضمن التقرير إجمالي المتقدمين للاختبارات ونسبة اللائق وغير اللائق، وعرض مقارنة بين اختبارات القدرات بين عامي 2024 و2025، وعرض إحصائيات القدرات على مستوى الكليات والقطاعات والجامعات.

واعتمد المجلس دليل الهوية البصرية لجامعة المنصورة، ويتضمن الدليل إرشادات استخدام الشعار والألوان المعتمدة، ونماذج المطبوعات والمواد الترويجية، ومعايير التصميم للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما اعتمد المجلس الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتضمن الإطار الإستراتيجي والتنظيمي، والمبادئ والضوابط الأخلاقية، ومجالات الاستخدام في التعليم العالي ودور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وإدارة المخاطر، والتوصيات والسياسات التنفيذية.

واعتمد المجلس الخطة الإستراتيجية لجامعة المنوفية في الفترة من 2025/2030، والتي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

