الحفني: تعزيز الحركة الجوية بين مصر وبولندا أولوية لتنشيط السياحة وربط الأسواق الأوروبية والأفريقية

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع داريوش كليمشاك وزير البنية التحتية في جمهورية بولندا، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ42 للجمعية المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية.

تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر وبولندا في مجال الطيران المدني، خاصة في مجالات التدريب الفني، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الحركة الجوية بين الجانبين، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بين البلدين.

توسيع فرص النمو السياحي والتجاري

وأكد الدكتور سامح الحفني خلال اللقاء حرص مصر على توسيع آفاق التعاون مع بولندا في مختلف مجالات النقل الجوي، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التواصل بين الشعوب وتوسيع فرص النمو السياحي والتجاري.

وأشار الحفني إلى أن تعزيز الحركة الجوية بين مصر وبولندا يمثل أولوية مهمة، خاصة في ضوء ما تشهده المقاصد السياحية المصرية من إقبال متزايد من السائحين البولنديين، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يسهم في تسهيل حركة السفر وزيادة الرحلات الجوية وتعزيز الربط بين أسواق أوروبا وأفريقيا عبر القاهرة.

تطوير البنية التحتية للمطارات

من جانبه، أعرب داريوش كليمشاك عن تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به مصر في مجال الطيران المدني إقليميًا ودوليًا، مثمنًا جهودها في تطوير البنية التحتية للمطارات وتوسيع شبكات الربط الجوي.

كما أكد أن مصر تُعد من أكثر المقاصد السياحية جذبًا للسائح البولندي، مشيرًا إلى تطلع وارسو لتعزيز الشراكة مع القاهرة وفتح آفاق جديدة في مشروعات النقل الجوي وتبادل الخبرات الفنية.

وخلال اللقاء، هنأ وزير البنية التحتية البولندي مصر على فوزها بعضوية مجلس «الإيكاو» عن الفئة الثانية، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات قطاع الطيران المصري، كما أعرب عن أمل بلاده في دعم مصر لترشح بولندا لعضوية مجلس الإيكاو عن الفئة الثالثة، بما يعزز التعاون والعمل المشترك داخل المنظمة الدولية.

