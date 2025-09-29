الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران يبحث مع وفد كوبا تمهيد اتفاقية للنقل الجوي وفتح آفاق تعاون جديدة

وزير الطيران المدني،
وزير الطيران المدني، فيتو

عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لقاءً ثنائيًا مع وفد من جمهورية كوبا برئاسة أرماندو دانييل لوبيز، رئيس المعهد الكوبي للطيران المدني، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال بكندا.

حضر اللقاء الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، وريم عرابي المُمثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو، ومن الجانب الكوبي المهندس أورلاندو نيفوت غونثاليث رئيس الملاحة الجوية، وأديس سانشيز أغويرو مدير عام الشؤون القانونية ومرسيدس ڤازكويز مندوب كوبا الدائم لدى الايكاو.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في صناعة النقل الجوي، وناقشا آليات تطوير الشراكات الفنية والتقنية بما يدعم خطط التنمية في قطاع الطيران المدني بكلا البلدين؛ كما تناولت المباحثات إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تمهيدًا لإبرام اتفاقية للنقل الجوي بين مصر وكوبا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للحركة الجوية والتجارية بين القاهرة ودول الكاريبي.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن العلاقات بين مصر وكوبا تاريخية وراسخة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة التعاون مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المجالات كافة، وعلى رأسها الطيران المدني، باعتباره جسرًا للتكامل الدولي ويحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، هنأ أرماندو دانييل لوبيز مصر على فوزها بعضوية مجلس الإيكاو عن الفئة الثانية، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الريادية التي تتمتع بها مصر في منظومة الطيران العالمية. كما أعرب عن تطلع بلاده إلى توقيع اتفاقية للنقل الجوي تسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير القطاع في كلا البلدين، إلى جانب طلب دعم مصر لترشح كوبا لعضوية مجلس الإيكاو عن الفئة الثالثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني سلطة الطيران المدني الدكتور سامح الحفني وزير الطيران الطيران المدني الدولي النقل الجوي رئيس سلطة الطيران المدني سامح الحفني وزير الطيران صناعة النقل الجوي

مواد متعلقة

سامح الحفني: التعاون مع دول أمريكا اللاتينية يسهم في دعم أنشطة الطيران المدني

مصر للطيران تشارك في ملتقى تجاري في مدينة هانزو بالصين

رئيس جامعة عين شمس يلتقي طلاب كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الأهلية

القومي للبحوث يحتفل بالختام الناجح لمبادرة "أجيال" لصيف 2025

ظهرت الآن، نتائج اختبارات المعاهد الفنية (روابط رسمية)

معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تحصل على شهادة إدارة الذكاء الاصطناعي

شروط الالتحاق ببرنامج تمويل مشروعات الابتكار لدول البريكس 2025

تعاون مصري-كوري لتعزيز الأبحاث الطبية والذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأورام

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة 131

مراحل زيادات أسعار البنزين من 2016 وحتى الزيادة المرتقبة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى قوله تعالى «بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»

عالم أزهري عن تأخير صلاة العشاء بسبب موعد مباراة الأهلي والزمالك: غير جائز شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads