أخبار مصر

مصر للطيران تشارك في ملتقى تجاري في مدينة هانزو بالصين

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
 شاركت مصر للطيران في الملتقى الذي أقيم بمدينة هانزو (هانغتشو) الصينية، والذي جمع أكثر من 1000 ممثل لشركات تعمل في المجالات التقنية وصناعة السيارات الكهربائية والطيران والسياحة وغيرها من المجالات. 

ويأتي هذا في إطار اهتمام مصر للطيران، الناقل الوطني المصري بالمشاركة في أهم الملتقيات والمعارض التجارية بدولة الصين.


وقد شاركت مصر للطيران في الملتقى بجناح عرضت من خلاله أهم خدماتها وعروضها للسوق الصيني. 


وقد شارك في الحدث ممثلًا عن مصر للطيران خالد فؤاد – المدير الإقليمي لمصر للطيران بالصين، وقد عُرض خلال الحدث أفلام وثائقية عن الأماكن السياحية في مصر تشجيعًا للسياحة الصينية الوافدة، وتم تقديم عدد من الهدايا التذكارية من مصر للطيران للمشاركين في الملتقى.

 من الجدير بالذكر أن مصر للطيران تٌسير 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة وهانزو، بالإضافة إلى رحلاتها المباشرة إلى بكين وجوانزو وشنغهاي.

