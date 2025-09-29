وزير التعليم العالي ينعي الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان الأسبق

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن، الدكتور ياسر صقر، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ورئيس جامعة حلوان الأسبق، الذي وافته المنية.

شغل صقر العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، وقدم خلال مسيرته إسهامات بارزة في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، كما ترك بصمة مميزة في مجال تخصصه العلمي والأكاديمي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.