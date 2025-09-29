الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

القومي للبحوث يحتفل بالختام الناجح لمبادرة "أجيال" لصيف 2025

 أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية المبادرات التدريبية التي تستهدف الشباب من الطلاب والخريجين، موضحًا أن مبادرة "أجيال" التي أطلقها المركز القومي للبحوث تمثل نموذجًا متميزًا في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين، وتنمية قدراتهم البحثية والعلمية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين المبتكرين القادرين على خدمة المجتمع وتعزيز التنمية.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، أقامت وحدة المؤتمرات بالمركز الحفل الختامي لمبادرة "أجيال" في موسمها الثالث، والذي تضمن تكريم المحاضرين والمنظمين المشاركين في فعاليات المبادرة.

وأشار الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أن المبادرة عكست الدور الحيوي للمركز في خدمة المجتمع من خلال تدريب وتأهيل الطلاب والخريجين، مؤكدًا حرص المركز على توفير بيئة محفزة للبحث العلمي والإبداع، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامجه التدريبية بما يلبي احتياجات التنمية.

وانطلقت فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أشهر تحت شعار "باحث مبتكر"، مستهدفة تنمية مهارات البحث العلمي والابتكار لدى الطلاب والخريجين، من خلال ٣١ دورة تدريبية في مجالات متعددة شملت: البيوتكنولوجيا، الوراثة، تكنولوجيا النانو، استكشاف وتصميم الأدوية، والتنمية البشرية.

وشارك في التدريب ١٠٩ محاضر، بينما بلغ عدد المتدربين نحو ٥١٩ متدربًا، بنظامي الحضور الفعلي والافتراضي عبر تطبيق "زووم".

يُذكر أن مبادرة "أجيال" انطلقت عام ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٠٠ متدرب، وتوسعت في ٢٠٢٤ لتصل إلى ٣٠٠ متدرب، فيما اختتمت نسختها الثالثة هذا العام، على أن تُستأنف فعالياتها في صيف ٢٠٢٦.

