الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بتروجت تشارك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بالصعيد

البترول، فيتو
البترول، فيتو
ads

تشارك شركة بتروجت في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بصعيد مصر، وذلك في إطار الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع البترول المصرى فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة.


تنفيذ أعمال محطات القطار السريع 

ونفذت شركة بتروجت أعمال المحطات بعدد من محطات الصعيد وخاصة في محافظة قنا وسوهاج  تماشيا مع التوجه العام لوزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى تعظيم مشاركة القطاع في المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة.

ويمثل هذا المشروع شريانًا للتنمية، حيث يربط المناطق العمرانية والصناعية في صعيد مصر. ويُعد الخط الأزرق أكبر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع، بطول 1100 كم ويضم 36 محطة، وتصل سرعة القطارات إلى 230 كم في الساعة للقطارات السريعة و160 كم في الساعة  للقطارات الإقليمية.


قام اللواء دكتور مهندس طارق الجويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، يرافقه عدد من قيادات قطاع الأنفاق وعدد من قيادات شركة بتروجت، وبمشاركة قيادات واستشاريي شركة سيسترا، بتفقد ومتابعة سير الأعمال بمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأزرق) بمنطقتي أبيدوس ونجع حمادي.


وخلال الزيارة تمت الإشادة بأداء شركة بتروجت والجهود المبذولة والإمكانات التي توفرها الشركة في تنفيذ هذه المحطات، بما يعكس الدور الأساسي والريادة لقطاع البترول المصري في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات بجانب دورها الرئيسي في مشروعات قطاع البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الهيئة القومية القطار السريع القطار الكهربائي السريع المشروعات القوميه بتروجت زارة البترول والثروة المعدنية سرعة القطارات قطاع البترول مشروعات قطاع البترول

مواد متعلقة

وزير البترول: الزيادة القادمة في أسعار الوقود هي الأخيرة

وزير البترول يتفقد مشروعات التطوير بالعامرية للتكرير

وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية خطط إنتاج الغاز بدسوق وغرب دلتا النيل

حماية خطوط الغاز والسلامة على الطرق تتصدر نقاشات وزارة البترول اليوم

فوسفات مصر تدشن 3 خطوط إنتاج جديدة بمواقع السباعية والبحر الأحمر

في زيارة مفاجئة لمقر الشركة، وزير البترول يتابع تطور إنتاج حقول الفرعونية ببورسعيد

فين رئيس مجلس الإدارة، وزير البترول يفاجئ شركة الفرعونية

لتقليل الاستيراد، حقول عجيبة للبترول ترفع إنتاجها إلى 12 ألف برميل يوميا

الأكثر قراءة

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

تصفية أخطر عصابة أثارت الرعب في البحيرة، والأهالي: انتهت أسطورة شريف البحيري للأبد (فيديو)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 بالمحال التجارية

أخبار مصر: موقف حماس الأولي من خطة ترامب، فقد مائي ضخم بسد النهضة في أسبوع، قفزة للذهب، تسريب صوتي لابنة فنانة يهز سوريا

ردا على خطة ترامب، حماس تتمسك بالمقاومة ورئيس خان يونس يقترح تسليم غزة لمصر والسعودية

جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

مصرع زعيمها و6 آخرين، تفاصيل سقوط أكبر عصابة مخدرات بالبحيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباس شومان: الإسلام سبق المواثيق الدوليَّة في رعاية حقوق ذوي الإعاقة

11 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads