بتروجت تشارك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بالصعيد

تشارك شركة بتروجت في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بصعيد مصر، وذلك في إطار الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع البترول المصرى فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة.



تنفيذ أعمال محطات القطار السريع

ونفذت شركة بتروجت أعمال المحطات بعدد من محطات الصعيد وخاصة في محافظة قنا وسوهاج تماشيا مع التوجه العام لوزارة البترول والثروة المعدنية الهادف إلى تعظيم مشاركة القطاع في المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة.

ويمثل هذا المشروع شريانًا للتنمية، حيث يربط المناطق العمرانية والصناعية في صعيد مصر. ويُعد الخط الأزرق أكبر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع، بطول 1100 كم ويضم 36 محطة، وتصل سرعة القطارات إلى 230 كم في الساعة للقطارات السريعة و160 كم في الساعة للقطارات الإقليمية.



قام اللواء دكتور مهندس طارق الجويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، يرافقه عدد من قيادات قطاع الأنفاق وعدد من قيادات شركة بتروجت، وبمشاركة قيادات واستشاريي شركة سيسترا، بتفقد ومتابعة سير الأعمال بمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأزرق) بمنطقتي أبيدوس ونجع حمادي.



وخلال الزيارة تمت الإشادة بأداء شركة بتروجت والجهود المبذولة والإمكانات التي توفرها الشركة في تنفيذ هذه المحطات، بما يعكس الدور الأساسي والريادة لقطاع البترول المصري في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات بجانب دورها الرئيسي في مشروعات قطاع البترول.

