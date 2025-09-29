وزير البترول: الزيادة القادمة في أسعار الوقود هي الأخيرة

كشف المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود خلال العام الجاري 2025، والتي ستكون خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

الزيادة الأخيرة والانتهاء من رفع الدعم

وقال بدوي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف: “إن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة ولن يحدث بعدها أي زيادات”.

وفي تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد أن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل، من الوارد أن تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر وجود دعم لسعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.

وأشارت مصادر مطلعة بوزارة البترول لـ فيتو إلى أن هناك اتجاه للإبقاء على دعم جزئي للسولار لارتباطه بعدد من الصناعات واحتياجات المواطن اليومية حتى لا تحدث موجة في أسعار بعض المنتجات.

