حماية خطوط الغاز والسلامة على الطرق تتصدر نقاشات وزارة البترول اليوم

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات جلسات النقاش التي عُقدت ضمن يوم السلامة والصحة المهنية والبيئة 2025، والذي تضمن ثلاث جلسات نقاشية تناولت أبرز التحديات والرؤى المستقبلية لتعزيز معايير السلامة في قطاع البترول.

واستعرضت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان: "الكفاءة وبناء القدرات في مجال السلامة والصحة المهنية والاستثمار في الإنسان"، أهمية تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وشارك في الجلسة نخبة من قيادات كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، من بينهم: داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، المهندس وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، فرانشيسكو جاسباري، المدير العام لشركة إيني الإيطالية في مصر، المهندس كامل الصاوي، الرئيس الإقليمي لمجموعة يونايتد إنرجي أفريقيا، المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي، المدير الإقليمي لشركة بيكر هيوز.

وأدار الجلسة المهندس محمد صبري، مدير عام سلامة العمليات بوزارة البترول والثروة المعدنية، الذي أكد خلال المناقشات على الدور المحوري للتدريب والتأهيل المستمر في تقليل الحوادث وتحسين الأداء داخل مواقع العمل.

وأكد المشاركون أن الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية لا يقل أهمية عن الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، مشددين على ضرورة ترسيخ ثقافة السلامة كجزء لا يتجزأ من منظومة العمل داخل قطاع الطاقة.

تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية

أكد المشاركون في جلسات "يوم السلامة والصحة المهنية والبيئة 2025" الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في قطاع البترول يُعد ضرورة قصوى للحفاظ على الأرواح، والحد من الحوادث والإصابات، مشددين على أن الالتزام الصارم بإجراءات السلامة يعزز من كفاءة العاملين ويضمن استمرارية الإنتاج دون انقطاع.

وشدد المتحدثون على أن التدريب يُعد من الركائز الأساسية لضمان التطبيق الفعّال لمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، كونه يُزوّد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المخاطر داخل مواقع العمل، لاسيما في المواقع عالية الخطورة.

وأوضحوا أن الدورات التخصصية وبرامج المحاكاة الواقعية للطوارئ تسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية العاملين، وتقليل نسب الأخطاء البشرية، ما ينعكس إيجابًا على الأداء العام وبيئة العمل.

وأشار الحاضرون إلى أن الشركات العالمية العاملة في مصر قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ برامج تدريب متقدمة استهدفت تطوير مهارات العاملين والمهندسين في شتى مواقع العمل، ما ساعد على تحسين مؤشرات السلامة في العديد من الحقول والمنشآت البترولية.

كما أبرز المشاركون جهود القطاع في تبني تقنيات خفض انبعاثات غازات الشعلة، والتي كان لها أثر ملموس في تقليل التأثيرات البيئية الضارة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركات بالقوانين والتشريعات البيئية الوطنية والمعايير الدولية، وتسهم في حماية البيئة المصرية من التلوث الناتج عن العمليات البترولية.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن تعزيز ثقافة السلامة والوقاية، إلى جانب الاستثمار المستمر في تدريب العنصر البشري وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، يمثل الطريق الأمثل لضمان استدامة قطاع البترول ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

السلامة على الطريق

أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "السلامة على الطريق: الخطة الاستراتيجية لسلامة النقل على الطريق" والتي شارك فيها الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والبيئة والمهندس شريف بيومي المدير العام لشركة شلمبرجير مصر والسودان وشرق المتوسط، والمهندس محمود القفاص رئيس شركة السهام البترولية والآن لين رئيس شركة كايرون ومعتز سراج المدير الإقليمي لشركة طاقة في مصر، وأدارتها هبة كرار مدير الاتصالات والاستثمار المجتمعي بشركه شل مصر.

وأكد المشاركون أهمية تكامل الجهود لإنشاء منظومة متكاملة لسلامة الطرق، تراعي جميع العناصر الأساسية بدءًا من السائق والمركبة والظروف الجوية ووصولًا إلى تصميم وجودة الطرق.

وفي هذا السياق، أشادوا بالطفرة التي شهدها قطاع الطرق في مصر للحفاظ على الأرواح مشددين على محاور أخرى لا تقل أهمية، منها تدريب السائقين على أساليب القيادة الحديثة، وتعزيز ثقافة السلامة لديهم، وتفعيل أنظمة مراقبة أداء السائقين، بجانب الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، مثل أجهزة المحاكاة (Simulators) وأنظمة التدخل السريع في حالات الطوارئ، وأثنوا على تجربة التعاقد مع مراكز متخصصة لفحص واختبار المركبات، لضمان سلامتها وصيانتها الدورية وفق أعلى المعايير.

حماية شرايين الحياة

أما الجلسة الثالثة بعنوان ( حماية شرايين الحياة.. خطوط أنابيب البترول والغاز ) بمشاركة المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والدكتور اشرف رمضان مساعد رئيس شركة إيجاس للسلامة والبيئة والمهندس حجاج كيلاني رئيس شركة أنابيب البترول وأدارها المهندس أحمد أسامة مدير عام التحول الطاقي والسلامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

واستعرض المشاركون في الجلسة أهمية التعاون والتنسيق بين الشركات المتخصصة وأجهزة الدولة ممثلة في الاجهزة المحلية والمحافظات لتأمين الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حفاظا على السلامة العامة.

وأكد المشاركون ضرورة الاعتماد على أحدث التقنيات للكشف المبكر عن التسريبات عبر أنظمة المراقبة الإلكترونية والدوريات الميدانية، مع التشديد على مواجهة أي تعديات أو أعمال حفر أو بناء غير قانونية على مسارات الخطوط بالتنسيق مع المحافظين وأجهزة الدولة. كما تمت الإشارة إلى جهود الدولة وقطاع البترول في رفع الوعي بأهمية خطوط الأنابيب وخطورة التعديات عليها حفاظا على الأرواح وسلامة المجتمع.

وشدد المتحدثون على أن السلامة تمثل أولوية قصوى في جميع مراحل تصميم وتنفيذ وتشغيل الخطوط، لضمان حماية الأرواح والمنشآت.

