وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية خطط إنتاج الغاز بدسوق وغرب دلتا النيل

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس سامح صبري المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجي البريطانية لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول المصري وخطط الشركة للتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة، في إطار رغبتها في توسيع محفظة أعمالها داخل مصر.

خلال اللقاء أكد الوزير أن لقاءه الأخير مع رئيسة شركة هاربور إنرجي ليندا كووك أظهر بوضوح رغبة قوية لدى الشركة في تكثيف أنشطتها للبحث والاستكشاف عن الغاز في مصر، مؤكدا التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتذليل جميع التحديات أمام الشركاء بما يُدعم أهداف زيادة الإنتاج.

الفرص الاستثمارية المطروحة

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) والتي يمكن أن تكون محل اهتمام للشركة الفترة المقبلة.

من جانبه، استعرض المهندس سامح صبري خطط هاربور إنرجي الاستثمارية وبرنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، وما تستهدفه من إنتاج إضافي من مناطق عملها في مصر، سواء في منطقة دسوق لإنتاج الغاز الطبيعي في الدلتا، أو حقولها بغرب دلتا النيل البحرية بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، مؤكدا اعتزام الشركة تنمية استثماراتها في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.