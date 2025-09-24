في زيارة مفاجئة لمقر الشركة، وزير البترول يتابع تطور إنتاج حقول الفرعونية ببورسعيد

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم، زيارة مفاجئة لمقر الشركة الفرعونية للبترول بالقاهرة، لمتابعة تطورات أعمال وإنتاج الشركة من مناطق امتيازها بالبحر المتوسط لإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك في إطار الشراكة مع شركة BP.

وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس حسام زكي، رئيس الشركة، وفريق عمل حقول حابي ببورسعيد، تابع خلاله مؤشرات الإنتاج الحالية وخطط وبرامج الحفر وإجراءات السلامة المطبقة في الحقول.

إشادة بجهود العاملين

وأشاد الوزير بجهود العاملين في الشركة الفرعونية وشركات الإنتاج كافة، التي ساهمت في رفع معدلات إنتاج الغاز والبترول منذ الشهر الماضي إلى مستويات متصاعدة تدريجيًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تقليل أعباء فاتورة الاستيراد.

كما أكد بدوي أهمية الاستثمار في العنصر البشري في قطاع البترول، سواء من خلال برامج التدريب المستمرة أو من خلال الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة تنمية الكوادر البشرية في جميع شركات القطاع دون استثناء.

