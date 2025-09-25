الخميس 25 سبتمبر 2025
أخبار مصر

فوسفات مصر تدشن 3 خطوط إنتاج جديدة بمواقع السباعية والبحر الأحمر

 3 خطوط إنتاج جديدة
 3 خطوط إنتاج جديدة " كسارات " في مواقع الشركة

دشنت شركة فوسفات مصر 3 خطوط إنتاج جديدة "كسارات" في مواقع الشركة بالسباعية والبحر الأحمر، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف رفع معدلات الإنتاج وزيادة حجم المبيعات للخام على المستوى المحلي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتنفيذا لتعليمات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية القومية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

عملية تدشين عدد من الكسارات بمواقع السباعية 

جاء ذلك خلال زيارة أجراها عدد من  قيادات الشركة لمواقع الإنتاج بالسباعية والبحر الأحمر، برفقة مديري مواقع الإنتاج ولفيف من المهندسين والجيولوجيين والفنيين وعدد من موظفي وعمال الشركة بهذه المواقع. 

تضمنت الزيارة عملية تدشين الكسارة الأولى في منطقة تراخيص بلوك 10 بموقع السباعية بطاقة إنتاجية 120 طنا في  الساعة و1200 طن في اليوم، بينما الكسارة الثانية بمنطقة "الشغب دي - D" التابعة لموقع البحر الأحمر بطاقة إنتاجية 150 طنا في الساعة و1500 طن في  اليوم بينما الكسارة الثالثة في منطقة اللقيطة.

