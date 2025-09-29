الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكتبة مصر العامة تطلق فعاليات المكتبة المتنقلة بمدارس الإسماعيلية (صور)

جانب من أنشطة المكتبة،
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

أطلقت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتورة أمل رجب مدير المكتبة أولى فعاليات برنامج المكتبة المتنقلة والتي تستهدف طلاب مدارس المحافظة.  

أمن الإسماعيلية يضبط المتهم بدهس طالبة ابتدائية بالطريق الصحراوي

أهالى الإسماعيلية يشيعون جثمان ضحية "أكوا بارك" برأس سدر

تعريف الطلاب بأنشطة المكتبة المتنقلة 

وبدأت أولى تلك الفعاليات بزيارة مدرسة القومية العربية، وتضمنت الفعاليات تعريف الطلاب بالمكتبة المتنقلة والخدمات التي تقدمها مكتبة مصر العامة، إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال وشرح طرق الاشتراك والاستفادة من خدمات المكتبة.  

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

 

عقد ندوة تثقيفية 

كما أقيمت ندوة ثقافية بعنوان "كيف أوفر استهلاك الماء وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المائية"، والتي هدفت إلى غرس قيم الترشيد والحفاظ على الموارد الطبيعية. 

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

 

مسابقة بعنوان فكر واكسب

وشهدت الفعاليات تنظيم مسابقة ثقافية ودينية بعنوان "فكر واكسب"، وتم خلالها توزيع جوائز على الفائزين، بالإضافة إلى أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال مثل البازل والفك والتركيب.  

 

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

واختُتم البرنامج بجلسة حكي قصصي في مجال التنمية البشرية بعنوان "الخوف من المدرسة" تناولت الجلسة أبرز التحديات التي قد تواجه الطلاب مع بداية العام الدراسي وطرحت الحلول للتغلب عليها. 

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

وأوضحت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن إطلاق هذا البرنامج يشكل بداية لسلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ستنفذها المكتبة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم برئاسة أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، وإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالمديرية؛ وذلك بهدف دعم العملية التعليمية وتعزيز دور الثقافة في بناء شخصية الطالب.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار خطة المحافظة لدعم الأنشطة الثقافية والتربوية.  

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية المكتبة المتنقلة

مواد متعلقة

أمن الإسماعيلية يضبط المتهم بدهس طالبة ابتدائية بالطريق الصحراوي

مديرية الطرق بالإسماعيلية تنهي أعمال محور الحمادات (صور)

تحرير 6 محاضر ضد النباشين خلال حملة بالإسماعيلية

مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة 131

مراحل زيادات أسعار البنزين من 2016 وحتى الزيادة المرتقبة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى قوله تعالى «بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»

عالم أزهري عن تأخير صلاة العشاء بسبب موعد مباراة الأهلي والزمالك: غير جائز شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads