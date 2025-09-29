مكتبة مصر العامة تطلق فعاليات المكتبة المتنقلة بمدارس الإسماعيلية (صور)

أطلقت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتورة أمل رجب مدير المكتبة أولى فعاليات برنامج المكتبة المتنقلة والتي تستهدف طلاب مدارس المحافظة.

تعريف الطلاب بأنشطة المكتبة المتنقلة

وبدأت أولى تلك الفعاليات بزيارة مدرسة القومية العربية، وتضمنت الفعاليات تعريف الطلاب بالمكتبة المتنقلة والخدمات التي تقدمها مكتبة مصر العامة، إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال وشرح طرق الاشتراك والاستفادة من خدمات المكتبة.

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

عقد ندوة تثقيفية

كما أقيمت ندوة ثقافية بعنوان "كيف أوفر استهلاك الماء وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المائية"، والتي هدفت إلى غرس قيم الترشيد والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

مسابقة بعنوان فكر واكسب

وشهدت الفعاليات تنظيم مسابقة ثقافية ودينية بعنوان "فكر واكسب"، وتم خلالها توزيع جوائز على الفائزين، بالإضافة إلى أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال مثل البازل والفك والتركيب.

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

واختُتم البرنامج بجلسة حكي قصصي في مجال التنمية البشرية بعنوان "الخوف من المدرسة" تناولت الجلسة أبرز التحديات التي قد تواجه الطلاب مع بداية العام الدراسي وطرحت الحلول للتغلب عليها.

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

وأوضحت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن إطلاق هذا البرنامج يشكل بداية لسلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ستنفذها المكتبة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم برئاسة أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، وإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالمديرية؛ وذلك بهدف دعم العملية التعليمية وتعزيز دور الثقافة في بناء شخصية الطالب.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار خطة المحافظة لدعم الأنشطة الثقافية والتربوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.