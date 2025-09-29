أهالى الإسماعيلية يشيعون جثمان ضحية "أكوا بارك" برأس سدر

شيع المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الإثنين، جثمان الشاب محمد اللبان والذى توفي متأثرا بإصابته جراء سقوطه من لعبة ملاهي مائية بمنتجع سياحي بمدينة رأس سدر داخل مياه ضحلة، لعدم امتلاء حمام السباحة بالمياه الكافية.



أداء صلاة الجنازة على ضحية الاكوا بارك

وأدى المئات من أهالى محافظة الإسماعيلية، صلاة الجنازة على ضحية الحادث، ثم تم نقله إلى مقابر العائلة بمدينة المستقبل ليوارى الثرى.

رحلة فى يوم ترفيهي قادت إلى الوفاة

وكانت قد بدأت قصة معاناه الشاب الراحل محمد اللبان عندما قررت الأسرة لقضاء عطلة قصيرة بقرية برأس سدر، إلا أن محمد تعرض لحادث مروع خلال نزوله من لعبة الـ ”أكوا بارك” داخل حمام السباحة المخصص للكبار.

جانب من تشيع الجثمان، فيتو

وأوضح شقيق الشاب الراحل محمد اللبان ابن محافظة الإسماعيلية، أن منسوب المياه في حمام السباحة كان منخفضًا بشكل خطير، دون وجود لوحات إرشادية أو إشراف كافٍ من المنقذين، ما أدى إلى اصطدام رأسه بقاع المسبح، وإصابته بجرح قطعي بالرأس وكسر في الفقرتين الخامسة والسادسة العنقية، بالإضافة إلى كدمة وورم داخل الحبل الشوكي نتج عنها شلل فوري.

جانب من تشيع الجثمان، فيتو

وأضاف أن أحد النزلاء قام بإنقاذ محمد من الغرق في ظل غياب المنقذين عن موقع الحادث، مؤكدًا أنهم انتظروا الطبيب أكثر من نصف ساعة، بينما كان شقيقه ملقى على الأرض دون إسعافات أولية عاجلة.



