الإثنين 29 سبتمبر 2025
أمن الإسماعيلية يحقق في مصرع طفلة صدمتها سيارة بالطريق الصحراوي

 لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها جراء قيام سيارة مسرعة بدهسها في منطقة ترعة خمسة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.  

محافظ الإسماعيلية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى حياة كريمة

تحرير 6 محاضر ضد النباشين خلال حملة بالإسماعيلية

إخطار بمصرع طفلة 

 تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بمصرع طفلة جراء قيام سيارة مسرعة بدهسها بطريق الإسماعيلية الصحراوي وتحديدا بمنطقة "ترعة خمسة". 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة، ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.   

 

نقل جثمان الطفلة لمشرحة المستشفى  

 ومن جانبها، قامت الشرطة بمعاينة مكان الحادث، كما قامت باستدعاء سيارة إسعاف لنقل جثمان الطفلة المتوفية إلى مشرحة المستشفى.   
وتبين أن الطفلة المتوفاة تدعى نورا أحمد إبراهيم تبلغ من العمر 8 سنوات. 

ومن جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية التحقيق في الحادث والاستماع لأقوال الشهود، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث.  

