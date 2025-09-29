أمن الإسماعيلية يحقق في مصرع طفلة صدمتها سيارة بالطريق الصحراوي

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها جراء قيام سيارة مسرعة بدهسها في منطقة ترعة خمسة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

إخطار بمصرع طفلة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بمصرع طفلة جراء قيام سيارة مسرعة بدهسها بطريق الإسماعيلية الصحراوي وتحديدا بمنطقة "ترعة خمسة".

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة، ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

نقل جثمان الطفلة لمشرحة المستشفى

ومن جانبها، قامت الشرطة بمعاينة مكان الحادث، كما قامت باستدعاء سيارة إسعاف لنقل جثمان الطفلة المتوفية إلى مشرحة المستشفى.

وتبين أن الطفلة المتوفاة تدعى نورا أحمد إبراهيم تبلغ من العمر 8 سنوات.

ومن جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية التحقيق في الحادث والاستماع لأقوال الشهود، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.