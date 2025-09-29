مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم وقع صباح اليوم الإثنين، بطريق 36 الحربي في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بمصرع سيدة وإصابة آخرين

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما سوزوكى تحمل لوحات معدنية أرقام "ط ل ص 3494" مع سيارة ملاكى بدون لوحات، بطريق 36 الحربي، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث وتحرير المحضر اللازم.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ونقل المتوفية إلى مشرحة المستشفى.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم كل من عبد العال عبد الناصر عبدالعال عبد العاطى 40 عاما

مصاب بجرح قطعى بالرأس طوله 5سم وكسر مضاعف بالساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء السيد عبد المعبود 37 عاما، مصابة بكسر بالذراع الأيسر وأشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد العال عبد الناصر ثلاث سنوات، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

فيما توفيت فادية عمران أبوزيد 65 عاما وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.