ترغيب وترهيب، مصدر مطلع يكشف نص رسائل تحذير إماراتية إلى نتنياهو

نتنياهو وعبدالله
نتنياهو وعبدالله بن زايد، فيتو

كشف مصدر مطلع، إن الإمارات حثت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قبول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة خلال اجتماعهما اليوم الاثنين، والتخلي عن أي خطة لضم الضفة الغربية.

الإمارات تبلغ نتنياهو بدعم خطة ترامب للسلام 

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز" أن الإمارات أبرز دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل بموجب "اتفاقيات إبراهيم"، حذرت نتنياهو من أن ضم الضفة الغربية سيغلق الباب أمام المزيد من تطبيع الاحتلال مع الدول العربية والإسلامية الرائدة، بما في ذلك السعودية وإندونيسيا.

كواليس اجتماع وزير الخارجية الإماراتى مع نتنياهو فى الأمم المتحدة

وحسب المصدر، أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أبلغ رئيس نتنياهو بموقف بلاده إزاء خطة ترامب للسلام في غزة، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك  الجمعة الماضية.

ولم يُنشر سابقا محتوى ما قاله وزير خارجية الإمارات إلى نتنياهو في الاجتماع الذي عقد بينهما على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

البيت الأبيض: ترامب يرغب في وضع العلاقات الإسرائيلية القطرية على مسار إيجابي

هيئة البث الإسرائيلية: قطر اشترطت اعتذار نتنياهو لمواصلة مشاركتها في مفاوضات غزة

 

 

