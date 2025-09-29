البيت الأبيض: ترامب يرغب في وضع العلاقات الإسرائيلية القطرية على مسار إيجابي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن رغبته في دفع العلاقات بين إسرائيل وقطر نحو مسار إيجابي، مؤكدًا أهمية بناء الثقة بين الطرفين في المرحلة الراهنة.

احتواء الأزمة بين قطر وإسرائيل

تصريحات ترامب تأتي في ظل تصاعد التوتر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وما تلاه من اتصالات ومحادثات هدفت إلى احتواء الأزمة وإبقاء قطر في موقع الوسيط الأساسي بملف غزة.

تحسين العلاقات بين إسرائيل وقطر

البيت الأبيض شدّد على أن ترامب يعتبر تحسين العلاقات بين تل أبيب والدوحة خطوة ضرورية لدعم جهود وقف الحرب في غزة والتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن أي تقارب بين الجانبين سينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي.

المراقبون يرون أن رغبة واشنطن في رأب الصدع بين إسرائيل وقطر قد تفتح المجال أمام تحركات دبلوماسية أوسع، لكنها تظل رهينة بمدى تجاوب الأطراف مع الجهود الأمريكية وتجاوزها للخلافات الراهنة.

وكشف موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذارًا رسميًا لرئيس وزراء قطر، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف الدوحة مؤخرًا.

