الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسئولون أمريكيون: ترامب حريص على إنجاز اتفاق بشأن غزة لهذا السبب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثّفت جهودها لإتمام اتفاق بشأن غزة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطر، معتبرة أن هذا التطور عزّز قناعة البيت الأبيض بضرورة الإسراع في بلورة تسوية سياسية.

 

دوافع واشنطن من محاولة وقف حرب غزة

المصادر أوضحت أن واشنطن رأت في التصعيد الأخير عامل ضغط إضافيًا لإنجاح مساعيها، خشية من توسّع دائرة الصراع إلى دول أخرى في المنطقة بما يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

رسائل إلى تل أبيب والدوحة

بحسب التقرير، نقلت الإدارة الأمريكية رسائل مباشرة لكل من إسرائيل وقطر تؤكد فيها أن أي تصعيد جديد سيؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترمب أبدى اهتمامًا شخصيًا بمتابعة تفاصيل المباحثات.

مساع دولية لوقف الحرب في غزة

يأتي ذلك وسط مساعٍ دولية لوقف الحرب في غزة، وتخوّف من أن يفتح الهجوم على قطر جبهة جديدة تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي وتدفع باتجاه مواجهات أوسع تتجاوز حدود القطاع.

التقارير تكشف أن واشنطن تسعى حاليًا لتسريع قنوات التفاوض، فيما تبقى العوامل الميدانية واحتمال اتساع الصراع محددًا رئيسيًا لمصير هذه المبادرة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسؤولين امريكيين ترامب غزة حرب غزة الرئيس الأمريكى قطر إسرائيل

مواد متعلقة

إسرائيل تطرح عدة قضايا للتعديل في مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

ماذا قال الفريق محمد عباس حلمي بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بيزيرا والدباغ يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل إقامة "الحضرة" حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل بالسيارة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قبل قمة الأهلي والزمالك، الأزهر يحذر من تطبيقات المراهنات ويصفها بـ القمار المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads