مسئولون أمريكيون: ترامب حريص على إنجاز اتفاق بشأن غزة لهذا السبب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثّفت جهودها لإتمام اتفاق بشأن غزة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطر، معتبرة أن هذا التطور عزّز قناعة البيت الأبيض بضرورة الإسراع في بلورة تسوية سياسية.

دوافع واشنطن من محاولة وقف حرب غزة

المصادر أوضحت أن واشنطن رأت في التصعيد الأخير عامل ضغط إضافيًا لإنجاح مساعيها، خشية من توسّع دائرة الصراع إلى دول أخرى في المنطقة بما يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

رسائل إلى تل أبيب والدوحة

بحسب التقرير، نقلت الإدارة الأمريكية رسائل مباشرة لكل من إسرائيل وقطر تؤكد فيها أن أي تصعيد جديد سيؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترمب أبدى اهتمامًا شخصيًا بمتابعة تفاصيل المباحثات.

مساع دولية لوقف الحرب في غزة

يأتي ذلك وسط مساعٍ دولية لوقف الحرب في غزة، وتخوّف من أن يفتح الهجوم على قطر جبهة جديدة تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي وتدفع باتجاه مواجهات أوسع تتجاوز حدود القطاع.

التقارير تكشف أن واشنطن تسعى حاليًا لتسريع قنوات التفاوض، فيما تبقى العوامل الميدانية واحتمال اتساع الصراع محددًا رئيسيًا لمصير هذه المبادرة الأمريكية.

