مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: لا يمكن السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة اليوم الإثنين: إنه لا يمكن السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ضم الضفة الغربية

وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع “والا” العبري عن مصادر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لممثلي مجلس مستوطنات الضفة الغربية: إن الوقت ليس ملائما لإحلال السيادة على الضفة الغربية.

وتوالت التصريحات من مصادر أمريكية وإسرائيلية بشأن تحقيق تقدم باتجاه التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ويأتي ذلك قبل استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين في البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن اجتماع نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أمس استغرق أكثر من 6 ساعات وتناول مقترح خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول في البيت الأبيض بعد محادثات ويتكوف وكوشنر مع نتنياهو أن الولايات المتحدة وإسرائيل اقتربتا كثيرا من الاتفاق على الخطة، فيما قال مصدر مطلع لهآرتس: إن الخلافات بين الطرفين بشأن خطة ترامب تتقلص.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية: إن فرص موافقة إسرائيل على خطة ترامب آخذة في الازدياد.

من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئول إسرائيلي أن ثمة تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وقال: إن إسرائيل والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى تفاهمات بعد عدة مسودات وتعديلات على الصياغة.

