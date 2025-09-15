تصدع في اتفاقيات الإبراهيمية: مغادرة السفير البحريني لتل أبيب دون بديل

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تطور قد يُشكل أول صدع حقيقي في مسار اتفاقيات الإبراهيمية ، وذلك بعد أن غادر السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، الأراضي الإسرائيلية في أبريل الماضي، دون أن يتم تعيين خلف له حتى الآن.

انتقال الجلاهمة و"خفض غير معلن" للتمثيل

بحسب التقرير، عاد الجلاهمة إلى المنامة ليتولى منصب وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية البحرينية، فيما استمرت السفارة البحرينية في تل أبيب بالعمل عبر دبلوماسي أقل رتبة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تقليص غير معلن لمستوى التمثيل الدبلوماسي.

ضغوط داخلية بعد حرب غـزة والهجوم على الدوحة

الخطوة جاءت في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات الإقليمية، خاصة بعد الحـرب الأخيرة في غـزة، والتي أشعلت موجة غضب شعبي وسياسي داخل البحرين.

كما واجهت الحكومة البحرينية ضغوطًا إضافية عقب الهجوم الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي أدانته المنامة رسميًا، وسط مطالب متزايدة بقطع العلاقات مع إسـرائيـل.

استمرار الاتصالات رغم الانتقادات

ورغم حدة الانتقادات، لم تعلن البحرين انسحابها من اتفاقيات إبراهيم أو تجميد العلاقات. بل شهد أواخر أغسطس الماضي دليلًا على استمرار التواصل، حين قبل وزير الخارجية البحريني أوراق اعتماد السفير الإسـرائيـلي الجديد لدى المنامة، ما يعكس رغبة في الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة.

توازن دبلوماسي حذر

ووفقًا للصحيفة، تسعى المنامة إلى السير على خيط دبلوماسي مشدود؛ إذ تواصل انتقاد السياسات الإسرائيلية ودعم الموقف الفلسطيني، دون اتخاذ خطوات جذرية من شأنها إنهاء الاتفاقات التي تم توقيعها عام 2020 بوساطة أمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.