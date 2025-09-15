الإثنين 15 سبتمبر 2025
تصدع في اتفاقيات الإبراهيمية: مغادرة السفير البحريني لتل أبيب دون بديل

البحرين، فيتو
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تطور قد يُشكل أول صدع حقيقي في مسار اتفاقيات الإبراهيمية ، وذلك بعد أن غادر السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، الأراضي الإسرائيلية في أبريل الماضي، دون أن يتم تعيين خلف له حتى الآن.

انتقال الجلاهمة و"خفض غير معلن" للتمثيل

بحسب التقرير، عاد الجلاهمة إلى المنامة ليتولى منصب وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية البحرينية، فيما استمرت السفارة البحرينية في تل أبيب بالعمل عبر دبلوماسي أقل رتبة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تقليص غير معلن لمستوى التمثيل الدبلوماسي.

ضغوط داخلية بعد حرب غـزة والهجوم على الدوحة

الخطوة جاءت في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات الإقليمية، خاصة بعد الحـرب الأخيرة في غـزة، والتي أشعلت موجة غضب شعبي وسياسي داخل البحرين.
كما واجهت الحكومة البحرينية ضغوطًا إضافية عقب الهجوم الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي أدانته المنامة رسميًا، وسط مطالب متزايدة بقطع العلاقات مع إسـرائيـل.

استمرار الاتصالات رغم الانتقادات

ورغم حدة الانتقادات، لم تعلن البحرين انسحابها من اتفاقيات إبراهيم أو تجميد العلاقات. بل شهد أواخر أغسطس الماضي دليلًا على استمرار التواصل، حين قبل وزير الخارجية البحريني أوراق اعتماد السفير الإسـرائيـلي الجديد لدى المنامة، ما يعكس رغبة في الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة.

توازن دبلوماسي حذر

ووفقًا للصحيفة، تسعى المنامة إلى السير على خيط دبلوماسي مشدود؛ إذ تواصل انتقاد السياسات الإسرائيلية ودعم الموقف الفلسطيني، دون اتخاذ خطوات جذرية من شأنها إنهاء الاتفاقات التي تم توقيعها عام 2020 بوساطة أمريكية.

