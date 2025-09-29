ترامب يبدأ محادثات مع نتنياهو حول الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ركّزت على الخطة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب في غزة وفتح مسار سياسي جديد في المنطقة.

تصريحات ترامب

ترامب أعرب عن تفاؤله حيال نتائج هذه الجهود قائلًا: "أنا على ثقة أن اتفاق غزة سيتم قريبًا، وواثق من أن السلام سيتحقق في غزة في وقت قريب".

ضغوط دولية بشأن وقف إطلاق النار في غزة

المباحثات تأتي في ظل ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار وتجنّب توسع رقعة الصراع، فيما ترى واشنطن أن فرص التوصل إلى تسوية لا تزال قائمة رغم التعقيدات الميدانية والسياسية.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسئول مطلع أن الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب في غزة لا تغلق الباب نهائيًا أمام قيام دولة فلسطينية في المستقبل، رغم أن إسرائيل أبدت اعتراضات على عدة بنود في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسعى لتعديلها قبل القبول به.

وفقًا للتقرير، اقتُرحت الخطة الأمريكية بطريقة تحفظ إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلًا، من دون أن تعتمدها كخيار ملزم فورًا.

ويطرح المقترح أن تُمنح السلطة الفلسطينية دورًا تدريجيًا في إدارة بعض شؤون غزة بعد مرحلة انتقالية، لكن ذلك سيكون مقيدًا بشروط وضوابط إسرائيلية وأمريكية.

