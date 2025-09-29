الإثنين 29 سبتمبر 2025
حوادث

القبض على أكبر تاجر مخدرات في الخصوص

ضبط تاجر مخدرات بالقليوبية،
ضبط تاجر مخدرات بالقليوبية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الخصوص القليوبية  من توجيه ضربة قوية لتجار السموم، حيث نجح رجال المباحث بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل، والرائد أحمد الخولي، وبمشاركة معاوني المباحث زياد حسن، مصطفى الشريف، ومحمد الجزار، في ضبط أحد أخطر تجار المخدرات بدائرة القسم، ويدعى (أ. حواوشي).

اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني على طريق بنها الحر في القليوبية

بروتوكول بين محافظة القليوبية و"استادات" لتعزيز التعاون

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث الخصوص القليوبية أكدت قيام المتهم، وهو عاطل مقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من نطاق المنطقة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم وبحوزته كميات من المواد المخدرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

