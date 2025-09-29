تموين القليوبية يضبط 100 كيلو دواجن غير صالحة ويحرر 15 مخالفة على المخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بمدينة العبور، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

تموين القليوبية يضبط دواجن غير صالحة

أسفرت الحملات عن ضبط محل دواجن بحوزته 100 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي مذبوحة خارج المجازر المرخصة، إضافة إلى تحرير 10 محاضر جنح ضد أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم المرور على عدد من المخابز البلدية حيث جرى تحرير 15 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، إلى جانب عدم وجود سجل زيارات للمفتشين.

وشملت الحملة بالقليوبية كذلك المرور على مطاحن (الرضوان – المصرية – السالاموني – الشماشرجي) للتأكد من مطابقة شكاير الدقيق للأوزان القانونية، مع التنبيه بضرورة الالتزام بالمواصفات والإعلان الواضح عن الأسعار.

