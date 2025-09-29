الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين القليوبية يضبط 100 كيلو دواجن غير صالحة ويحرر 15 مخالفة على المخابز

حملات مكثفة بتموين
حملات مكثفة بتموين القليوبية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بمدينة العبور، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

تموين القليوبية يضبط 10 أطنان لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل هايبر بالعبور

رئيس تجارية القليوبية: ارتفاع الصادرات لـ45 مليار دولار يدعم الاقتصاد المصري

تموين القليوبية يضبط دواجن غير صالحة 

أسفرت الحملات عن ضبط محل دواجن بحوزته 100 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي مذبوحة خارج المجازر المرخصة، إضافة إلى تحرير 10 محاضر جنح ضد أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم المرور على عدد من المخابز البلدية حيث جرى تحرير 15 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، إلى جانب عدم وجود سجل زيارات للمفتشين.

وشملت الحملة بالقليوبية كذلك المرور على مطاحن (الرضوان – المصرية – السالاموني – الشماشرجي) للتأكد من مطابقة شكاير الدقيق للأوزان القانونية، مع التنبيه بضرورة الالتزام بالمواصفات والإعلان الواضح عن الأسعار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القليوبية تموين القليوبية

مواد متعلقة

تموين القليوبية يضبط 10 أطنان لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل هايبر بالعبور

رئيس تجارية القليوبية: ارتفاع الصادرات لـ45 مليار دولار يدعم الاقتصاد المصري

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads