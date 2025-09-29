العمل بالقليوبية تطلق برنامجًا تدريبيًا جديدًا في مجال التفصيل والحياكة

أطلقت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، برنامجًا تدريبيًا جديدًا في مجال التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية منية شبين، وذلك ضمن خطة الوزارة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وفي إطار تنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويستهدف البرنامج 15 متدربة بواقع 150 ساعة تدريبية، لتأهيلهن للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.

وقال فوزي صابر مدير مديرية العمل بـ القليوبية، إن هذه البرامج التدريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وحرصًا من الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين.

وأشار إلى أن جميع الدورات التي تنفذها المديرية مجانية بالكامل، وتهدف إلى تمكين المتدربين من الالتحاق بسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة تحقق لهم حياة كريمة.

