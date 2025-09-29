الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العمل بالقليوبية تطلق برنامجًا تدريبيًا جديدًا في مجال التفصيل والحياكة

مديرية العمل بالقليوبية،
مديرية العمل بالقليوبية، فيتو

أطلقت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، برنامجًا تدريبيًا جديدًا في مجال التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية منية شبين، وذلك ضمن خطة الوزارة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وفي إطار تنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بروتوكول بين محافظة القليوبية و"استادات" لتعزيز التعاون

تموين القليوبية يضبط 100 كيلو دواجن غير صالحة ويحرر 15 مخالفة على المخابز

ويستهدف البرنامج 15 متدربة بواقع 150 ساعة تدريبية، لتأهيلهن للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.

وقال فوزي صابر مدير مديرية العمل بـ القليوبية، إن هذه البرامج التدريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، وحرصًا من الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين.

وأشار إلى أن جميع الدورات التي تنفذها المديرية مجانية بالكامل، وتهدف إلى تمكين المتدربين من الالتحاق بسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة تحقق لهم حياة كريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية القليوبية اخبار القليوبية الرئاسية حياة كريمة

مواد متعلقة

اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني على طريق بنها الحر في القليوبية

بروتوكول بين محافظة القليوبية و"استادات" لتعزيز التعاون

12 تخصصا، محافظ القليوبية يتفقد أعمال قافلة طبية مجانية بمركز شباب طوخ

الأكثر قراءة

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

ماذا قال الفريق محمد عباس حلمي بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بيزيرا والدباغ يقودان هجوم الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل إقامة "الحضرة" حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل بالسيارة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قبل قمة الأهلي والزمالك، الأزهر يحذر من تطبيقات المراهنات ويصفها بـ القمار المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads