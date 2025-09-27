الأحد 28 سبتمبر 2025
حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية في القليوبية دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث، بمنطقة قهوة شرف دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع "مصرف الحصة" بطوخ

محافظ القليوبية يوجه بالالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

 

السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية بالقليوبية

البداية عندما تلقي اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة إطفاء بهتيم وتم الدفع بسيارتين إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق، وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخرى ومنع امتداده لباقي العقار والمبانى المجاورة.

كشفت المعاينة الاولية نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث، دون وقوع ثمة إصابات او خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.

ads