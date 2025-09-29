وفاة طالب ثانوي في طريقه للمدرسة بالشرقية وإصابة ثلاثة آخرين

اتشحت قرية إنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بالسواد، بعدما استيقظت صباح اليوم على فاجعة أليمة، راح ضحيتها زهرة من زهورها، الطالب أحمد ماجد كمال مرسي (16 عامًا)، الذي لقي مصرعه إثر حادث تصادم مأساوي، أثناء توجهه إلى المدرسة برفقة زملائه.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة طالب ثانوي

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يستقلها أربعة طلاب في طريقهم إلى المدرسة، و«توك توك» بدائرة المركز، ما أسفر عن وفاة أحمد ماجد، وإصابة كل من: أحمد رضا، وأحمد سعيد، ومحمد رمضان (جميعهم 16 عامًا وطلاب بالصف الأول الثانوي التجاري) بكدمات وجروح متفرقة.

نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الطالب المتوفي،فيتو

الابن يلحق بوالده في حادث سير مروع

وخيم الحزن على أرجاء القرية التي فقدت أحد أبنائها المعروفين بالاجتهاد والأخلاق الحميدة، إذ أكد الأهالي أن الفقيد كان ينفق على نفسه، بعد وفاة والده منذ نحو عشرة أشهر، ليصبح نموذجًا للمثابرة والكفاح، قبل أن يرحل في طريق طلب العلم، ليصفه الأهالي بـ"شهيد العلم".

حوادث الطرق.. أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.