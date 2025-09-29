الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة طالب ثانوي في طريقه للمدرسة بالشرقية وإصابة ثلاثة آخرين

إسعاف الشرقية،فيتو

اتشحت قرية إنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بالسواد، بعدما استيقظت صباح اليوم على فاجعة أليمة، راح ضحيتها زهرة من زهورها، الطالب أحمد ماجد كمال مرسي (16 عامًا)، الذي لقي مصرعه إثر حادث تصادم مأساوي، أثناء توجهه إلى المدرسة برفقة زملائه.

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة طالب ثانوي 

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية كان يستقلها أربعة طلاب في طريقهم إلى المدرسة، و«توك توك» بدائرة المركز، ما أسفر عن وفاة أحمد ماجد، وإصابة كل من: أحمد رضا، وأحمد سعيد، ومحمد رمضان (جميعهم 16 عامًا وطلاب بالصف الأول الثانوي التجاري) بكدمات وجروح متفرقة.

نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الطالب المتوفي،فيتو

الابن يلحق بوالده في حادث سير مروع 

وخيم الحزن على أرجاء القرية التي فقدت أحد أبنائها المعروفين بالاجتهاد والأخلاق الحميدة، إذ أكد الأهالي أن الفقيد كان ينفق على نفسه، بعد وفاة والده منذ نحو عشرة أشهر، ليصبح نموذجًا للمثابرة والكفاح، قبل أن يرحل في طريق طلب العلم، ليصفه الأهالي بـ"شهيد العلم".

حوادث الطرق.. أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

وفاة وإصابة 4 طلاب بالشرقية مصرع وإصابة 4 طلاب حادث تصادم بالشرقية أحدث إحصاءات حوادث الطرق حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

