رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي ممثلي المجلس التصديري للغزل والنسيج بتركيا

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن أولى الجولات الترويجية لتركيا، بوفدٍ برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة؛ وذلك للترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة واستقطاب كبرى الشركات التركية في القطاعات المستهدف توطينها، لا سيما قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والتغليف، ومواد البناء، والموانئ والخدمات اللوجستية.

وفي مستهل الجولة الترويجية لتركيا، عقد وليد جمال الدين، مائدة مستديرة مع ممثلي (المجلس التصديري للغزول والمنسوجات بإسطنبول İTKİB)، الذي يعد المظلة الرئيسية لتصدير المنسوجات والمواد الخام بتركيا، ويسهم أعضاؤه في تحقيق ما يقرب من نصف إجمالي صادرات تركيا من المنسوجات

وخلال اللقاء أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس اعتزازه الدائم بالتعاون مع مجتمع الأعمال التركي، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في استقطاب العديد من المشروعات التركية من بينها 9 مشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية وحدها باستثمارات إجمالية 321 مليون دولار، يتركز أغلبها في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المتعلقة بها، بالإضافة إلى مشروع آخر في قطاع اللوجستيات يقوده تحالف تركي-مصري باستثمار قيمته مليوني دولار، مؤكدًا أن الهيئة تمتلك العديد من المقومات والمزايا التنافسية التي تمكنها من دعم الشركات التركية لتصنيع منتجاتها داخل الهيئة، مع الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، والعمالة الفنية المدربة، وتوافر مصادر الطاقة بمقابل تنافسي، بالإضافة لاتفاقيات التجارة الحرة التي تمكن المستثمرين الأتراك من الوصول لمختلف الأسواق العالمية.

فيما التقى رئيس اقتصادية قناة السويس 9 شركات تركية هي: شركة Ugur Plastik أوغور بلاستيك المتخصصة في حلول التغليف البلاستيكية، وشركة Yunsa يُنسا التي تُعتبر أكبر منتج متكامل للأقمشة الصوفية المُسرَّحة (worsted) في أوروبا، وشركة Kale Group مجموعة كالي التي تُعد تكتلًا صناعيًا رائدًا في قطاع السيراميك التركي، وشركة Vitra- فيترا لمواد البناء المتخصصة في الأثاث الراقي بأنواعه والتجهيزات الداخلية للمنشآت، وشركة Modern karton مودرن المتخصصة في الصناعات الورقية

وتعتمد في منتجاتها على مواد معاد تدويرها، وشركة Nova foam solution- نوفا للفوم المصنع المستخدم في صناعة مراتب الأسرَّة والتنجيد والعزل الحراري، وشركة Fixa فيكسا لكيماويات البناء وعزل الأسطح حراريًّا ومائيًّا، وشركة Mercan optics مرجان للبصريات، وشركة ECB optics إي سي بي للبصريات، وأكد خلال اللقاء اهتمام الهيئة بتوطين وتعميق التصنيع المحلي في القطاعات التي تتخصص فيها هذه الشركات، تعزيزًا للصادرات، ودعمًا لسلاسل الإمداد العالمية..

