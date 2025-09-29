الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة في محيط مستشفى الشفاء وسط غزة

اشتباكات عنيفة بين
اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة.

وأطلقت مروحيات إسرائيلية النار باتجاه موقع الاشتباكات.

جيش الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو الدولي

في سياق متصل، قالت مصادر طبية فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر مستشفى الحلو الدولي بمدينة غزة، واستهدفها بوابل من القذائف المدفعية، رغم وجود عشرات المرضى والنازحين داخله.

 

الاحتلال يحاصر المستشفى بالدبابات

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين عن المصادر الطبية قولها إن "قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات، مع اقتراب الدبابات من محيطه، حيث تم تجميع الطواقم الطبية والمرضى داخل الطوابق السفلية، مع تعذر الوصول إلى المستشفى أو الخروج منه".

ووفق المصادر، "يضم المستشفى عدة أقسام، من بينها قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخدج".

ويتواجد أكثر من 90 شخصًا، ما بين طواقم طبية ومرضى داخل المستشفى، في ظل انقطاع تام للاتصالات والإنترنت.

