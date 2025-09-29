إعلام عبري: حدث أمني صعب يسفر عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بوقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة.

وأطلقت مروحيات إسرائيلية النار باتجاه موقع الاشتباكات.

جيش الاحتلال يستهدف مستشفى الحلو الدولي

في سياق متصل، قالت مصادر طبية فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر مستشفى الحلو الدولي بمدينة غزة، واستهدفها بوابل من القذائف المدفعية، رغم وجود عشرات المرضى والنازحين داخله.

الاحتلال يحاصر المستشفى بالدبابات

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين عن المصادر الطبية قولها إن "قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات، مع اقتراب الدبابات من محيطه، حيث تم تجميع الطواقم الطبية والمرضى داخل الطوابق السفلية، مع تعذر الوصول إلى المستشفى أو الخروج منه".

ووفق المصادر، "يضم المستشفى عدة أقسام، من بينها قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخدج".

ويتواجد أكثر من 90 شخصًا، ما بين طواقم طبية ومرضى داخل المستشفى، في ظل انقطاع تام للاتصالات والإنترنت.

