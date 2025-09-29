عالم أزهري عن تأخير صلاة العشاء بسبب موعد مباراة الأهلي والزمالك: غير جائز شرعًا

أكد الشيخ أحمد خليل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن تأخير صلاة العشاء لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك أمر غير جائز شرعًا.

هل يجوز تأخير صلاة العشاء بسبب موعد مباراة الأهلي والزمالك

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن الصلاة هي عماد الدين وأحد أركانه الأساسية، لا يجوز التهاون فيها تحت أي ظرف، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" (الماعون: 4-5).

وأضاف الشيخ خليل أن المسلم مطالب بتقديم الصلاة على أي نشاط آخر، بما في ذلك مشاهدة المباريات، وأنه يجب المبادرة بأداء الصلاة في وقتها المحدد.

كما نبه إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي يُعد إثمًا، مؤكدًا أن المباريات الرياضية لا يجوز أن تكون سببًا لتأخير الصلاة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "ألا أوصيك بالصلاة؟" قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: "فإنها عماد الدين" (رواه الطبراني)

تعظيم شعائر الله والحرص على أداء الصلوات في أوقاتها

ودعا الشيخ أحمد خليل المسلمين إلى تعظيم شعائر الله والحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل للحفاظ على الدين والالتزام بتعاليمه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

