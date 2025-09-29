الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على عامل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالشرقية

أمن الشرقية
أمن الشرقية

 أكد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن الشرقية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عامل متهم بالشروع في قتل زوجته داخل قرية الشبانات التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، عقب خلافات أسرية متكررة حول مصروفات المنزل.

مقتل شاب تدخل لفض خلاف في الشرقية

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة 

وتبين من التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الزوج “عبد العزيز.ي.ع” وزوجته"شريهان.م "، تطورت إلى اعتداء بالضرب المبرح، ثم حاول خلالها المتهم خنقها باستخدام حبل لفه حول رقبتها، قبل أن يتدخل الأهالي والجيران لإنقاذها من موت محقق.

 

النيابة العامة تباشر التحقيقات بشأن المتهم 

 الواقعة أسفرت عن إصابة الزوجة بكدمات متفرقة بالوجه والرأس واليدين، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة بالشرقية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

