الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، مدرب أرجنتيني يقترب من قيادة الزمالك

المدير الفني الأرجنتيني،
المدير الفني الأرجنتيني، فيتو

 كرة اليد، استقر مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تعيين الأرجنتيني جيرمو هيكتور مديرا فنيا للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، خلفا للفرنسي فرانك موريس المدير الفني السابق.

وعلمت “فيتو” أن المدير الفني الأرجنتيني اقترب بشكل كبير من تولي مهمة تدريب الزمالك

إقالة فرانك موريس

 وقرر مسئولو نادي الزمالك إقالة الفرنسي فرانك موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

 

وتلقى الزمالك خسارة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة (47-25)، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

وفشل الزمالك في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة العالم، بسبب فارق الأهداف عن الأهلي والشارقة الإماراتي.

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو نادي الزمالك رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد نادي الزمالك الأرجنتيني رودولفو مارتن فرانك موريس برشلونة

مواد متعلقة

كرة اليد، إقالة مدرب الزمالك بعد الهزيمة الثقيلة أمام برشلونة

كرة اليد، اكتمال المربع الذهبي لمونديال الأندية بالقاهرة

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

كرة اليد، الأهلي يواجه فيزبريم اليوم في بطولة العالم للأندية

الأكثر قراءة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

مفاجأة، زيزو يقترب من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

وزير البترول: الزيادة القادمة في أسعار الوقود هي الأخيرة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

كان سببا في دخول الكثير من الناس للإسلام، الجامع الأزهر يستعرض إعجاز خلق الإنسان بالقرآن

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads