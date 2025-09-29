تحقيقات موسعة في اتهام شقيقين بإشعال النار في سيارة بالصف

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شقيقين النار في سيارة شقيقهما الثالث أمام منزله بمنطقة الصف جنوب شرق الجيزة، بسبب خلافات على الميراث.

احتراق سيارة أمام منزل صاحبها بالصف



وكان مركز شرطة الصف قد تلقى بلاغا باحتراق سيارة أمام منزل صاحبها، وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وانتقلت قوات الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق حيث تفحمت السيارة.



وتبين من التحريات وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وأن وراء الحريق شقيقى مالك السيارة بسبب خلافات أسرية بينهما على الميراث وبمراجعة الكاميرات تبين أن المتهمين سكبا مادة سريعة الاشتعال على السيارة، واشعلا فيها النار.

وتمكنت القوات بقيادة العقيد محمد العشرى مفتش مباحث الصف وأطفيح من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

